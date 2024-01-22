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Україна розсекретить код додатка "Дія" — Федоров назвав причини

22 січня 2024 17:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Україна розсекретить код додатка "Дія" — Федоров назвав причини
Виступ Михайла Федорова у Давосі застосунок "Дія". Фото: Мінцифри
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що Україна незабаром розсекретить вихідний код мобільного застосунку "Дія". За його словами, такий крок допоможе країнам-партнерам України створити власний аналог.

Про це він написав у своєму Telegram.

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Україна розкриє вихідний код "Дії"

Як стверджує політик, до таких висновків у Мінцифри дійшли завдяки презентації "Дії" у Давосі. Також він додав, що Україна стала першою державою у світі з цифровими паспортами. 

"Скоро ми відкриємо код Дії, його зможуть отримати інші країни і створити свій застосунок на основі Дії. Це класний кейс, який покаже, що Україна може не тільки отримувати допомогу, але й допомагати іншим. Співпрацюємо за принципом win-win", — пише Федоров, виклавши відео з презентації "Дії" у Давосі. 

Голова Мінцифри також зауважив, що такий крок підкреслює готовність України поділитись своїм досвідом з іншими.

Нагадаємо, що раніше Михайло Федоров розповів, скільки  російської військової техніки вдалося знищити та завдати критичних ушкоджень завдяки "Армії дронів". За наведеними даними, за тиждень кількість знищеної російської військової інфраструктури та техніки в окремих випадках сягала понад 200 одиниць. 

Також він повідомив, що наразі фахівці проводять тестування автономного наземного робота D-21-11. Він здатний виконувати розвідувальні завдання та брати участь в оборонних чи наступальних операціях.

Дія
Україна
Мінцифри
Давос

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