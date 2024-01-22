Украина рассекретит код приложения "Дія" — Федоров назвал причины

Выступление Михаила Федорова в Давосе. Фото: Минцифры

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Украина скоро рассекретит исходный код мобильного приложения "Дія". По его словам, такой шаг поможет странам-партнерам Украины создать свой аналог.

Об этом он написал в своем Telegram.

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Как утверждает политик, к таким выводам в Минцифре пришли благодаря презентации "Дії" в Давосе. Также он добавил, что Украина стала первым государством в мире с цифровыми паспортами.

"Скоро мы откроем код действия, его смогут получить другие страны и создать свое приложение на основе действия. Это классный кейс, который покажет, что Украина может не только получать помощь, но и помогать другим. Сотрудничаем по принципу win-win", — пишет Федоров, выложив видео с презентацией "Дії" в Давосе.

Глава Минцифры также отметил, что такой шаг подчеркивает готовность Украины поделиться своим опытом с другими.

Напомним, что ранее Михаил Федоров рассказал, сколько российской военной техники удалось уничтожить и нанести критические повреждения благодаря "Армии дронов". По приведенным данным, за неделю количество уничтоженной российской военной инфраструктуры и техники в отдельных случаях достигало более 200 единиц.

Также он сообщил, что специалисты проводят тестирование автономного наземного робота D-21-11. Он способен выполнять разведывательные задачи и участвовать в оборонительных или наступательных операциях.