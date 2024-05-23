Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Україна потребує всіх інструментів для перемоги над терористами — вечірнє звернення Зеленського arrow

Україна потребує всіх інструментів для перемоги над терористами — вечірнє звернення Зеленського

23 травня 2024 22:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Україна потребує всіх інструментів для перемоги над терористами — вечірнє звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що захист життя повинен мати всі необхідні інструменти для ефективної боротьби з терористами. Також глава держави розповів про наслідки ранкового удару Росії по Харкову і наголосив, що ці руйнування стали можливими через нестачу систем протиповітряної оборони в Україні.

Про це Володимир Зеленський розповів у традиційному вечірньому зверненні в середу, 22 травня.

Читайте також:

Звернення Президента України

У своєму зверненні Зеленський підкреслив, що Україна досі стикається з обмеженнями у своєму захисті, що дозволяє Росії продовжувати терористичні атаки.

"Сьогодні весь день тривала ліквідація наслідків ударів російських терористів по Харківщині. Під ударом були Харків, Люботин, Дергачі. Одна з мішеней Росії сьогодні — це видавничий комплекс, один із найбільших в Україні. Ракетний удар. Люди загинули, є поранені, згорів склад з книжками, обладнання. Там друкувалось багато українських видавництв. І це для російських терористів — ціль. Усі сфери життя вони хочуть спалити, зруйнувати", — зазначив український лідер.

Крім того, президент повідомив, що Росія прагне зірвати проведення Глобального саміту миру. Про це розвідники з Головного управління розвідки (ГУР) та Служби зовнішньої розвідки (СЗР) доповіли на засіданні Ставки.

"Сьогодні багато реакцій і в Україні, і у світі на цей черговий акт російського терору. Але щоразу, коли стаються такі удари, коли руйнуються наші міста та села, коли знищуються життя і згорають книжки й усе, що береже людяність, — завжди варто говорити відкрито, чому це досі можливо. Лише тому, що Україна досі має обмеження в захисті", — наголосив гарант.

Володимир Зеленський закликав світову спільноту до активніших дій та підтримки України у боротьбі проти російської агресії. Він підкреслив, що для ефективного захисту життя і перемоги над терористами необхідно мати всі необхідні інструменти, включаючи сучасні системи ППО та далекобійну зброю.

Президент висловив подяку тим країнам і лідерам, які підтримують Україну, але зазначив, що потрібні ще більші зусилля та рішучість з боку світової спільноти для остаточної поразки російського терору.

"Захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб дійсно перемагати терористів. І кожен лідер, який, так само як і українці, сприймає це, кожна держава, що дійсно повністю підтримує нашу протидію терору, — я дякую вам. Але потрібно більше зусиль, більше рішучості — рішучості лідерів світу, — щоб російський терор нарешті програв", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, російські загарбники вранці у четвер, 23 травня, здійснили масований обстріл Харкова. Внаслідок атаки було знищено державну друкарню.

Також Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Під час неї український лідер заслухав доповідь, зокрема Головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Володимир Зеленський
Харків
обстріли
ППО
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби