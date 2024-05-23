Україна потребує всіх інструментів для перемоги над терористами — вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що захист життя повинен мати всі необхідні інструменти для ефективної боротьби з терористами. Також глава держави розповів про наслідки ранкового удару Росії по Харкову і наголосив, що ці руйнування стали можливими через нестачу систем протиповітряної оборони в Україні.

Про це Володимир Зеленський розповів у традиційному вечірньому зверненні в середу, 22 травня.

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У своєму зверненні Зеленський підкреслив, що Україна досі стикається з обмеженнями у своєму захисті, що дозволяє Росії продовжувати терористичні атаки.

"Сьогодні весь день тривала ліквідація наслідків ударів російських терористів по Харківщині. Під ударом були Харків, Люботин, Дергачі. Одна з мішеней Росії сьогодні — це видавничий комплекс, один із найбільших в Україні. Ракетний удар. Люди загинули, є поранені, згорів склад з книжками, обладнання. Там друкувалось багато українських видавництв. І це для російських терористів — ціль. Усі сфери життя вони хочуть спалити, зруйнувати", — зазначив український лідер.

Крім того, президент повідомив, що Росія прагне зірвати проведення Глобального саміту миру. Про це розвідники з Головного управління розвідки (ГУР) та Служби зовнішньої розвідки (СЗР) доповіли на засіданні Ставки.

"Сьогодні багато реакцій і в Україні, і у світі на цей черговий акт російського терору. Але щоразу, коли стаються такі удари, коли руйнуються наші міста та села, коли знищуються життя і згорають книжки й усе, що береже людяність, — завжди варто говорити відкрито, чому це досі можливо. Лише тому, що Україна досі має обмеження в захисті", — наголосив гарант.

Володимир Зеленський закликав світову спільноту до активніших дій та підтримки України у боротьбі проти російської агресії. Він підкреслив, що для ефективного захисту життя і перемоги над терористами необхідно мати всі необхідні інструменти, включаючи сучасні системи ППО та далекобійну зброю.

Президент висловив подяку тим країнам і лідерам, які підтримують Україну, але зазначив, що потрібні ще більші зусилля та рішучість з боку світової спільноти для остаточної поразки російського терору.

"Захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб дійсно перемагати терористів. І кожен лідер, який, так само як і українці, сприймає це, кожна держава, що дійсно повністю підтримує нашу протидію терору, — я дякую вам. Але потрібно більше зусиль, більше рішучості — рішучості лідерів світу, — щоб російський терор нарешті програв", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, російські загарбники вранці у четвер, 23 травня, здійснили масований обстріл Харкова. Внаслідок атаки було знищено державну друкарню.

Також Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Під час неї український лідер заслухав доповідь, зокрема Головкома ЗСУ Олександра Сирського.