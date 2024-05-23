Украина нуждается во всех инструментах для победы над террористами — вечернее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что защита жизни должна иметь все необходимые инструменты для эффективной борьбы с террористами. Также глава государства рассказал о последствиях утреннего удара России по Харькову, он подчеркнул, что эти разрушения стали возможны из-за нехватки систем противовоздушной обороны в Украине.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в традиционном вечернем обращении в среду, 22 мая.

Читайте также:

Обращение Президента Украины

В своем обращении Зеленский подчеркнул, что Украина до сих пор сталкивается с ограничениями в своей защите, что позволяет России продолжать террористические атаки.

"Сегодня весь день продолжалась ликвидация последствий ударов российских террористов по Харьковщине. Под ударом были Харьков, Люботин, Дергачи. Одна из мишеней России сегодня — это издательский комплекс, один из крупнейших в Украине. Ракетный удар. Люди погибли, есть раненые, сгорел состав с книгами, оборудование. Там печаталось много украинских издательств. И это для российских террористов — цель. Все сферы жизни они хотят сжечь, разрушить", — отметил украинский лидер.

Кроме того, президент сообщил, что Россия стремится сорвать проведение Глобального саммита мира. Об этом разведчики из Главного управления разведки (ГУР) и Службы внешней разведки (СВР) доложили на заседании Ставки.

"Сегодня много реакций и в Украине, и в мире на этот очередной акт российского террора. Но всякий раз, когда случаются такие удары, когда разрушаются наши города и села, когда уничтожаются жизнь и сгорают книги и все, что бережет человечность, — всегда стоит говорить открыто, почему это до сих пор возможно. Только потому, что Украина до сих пор имеет ограничения в защите", — подчеркнул гарант.

Владимир Зеленский призвал мировое сообщество к более активным действиям и поддержке Украины в борьбе против российской агрессии. Он подчеркнул, что для эффективной защиты жизни и победы над террористами необходимо иметь все необходимые инструменты, включая современные системы ПВО и дальнобойное оружие.

Президент поблагодарил тех стран и лидеров, которые поддерживают Украину, но отметил, что нужны еще большие усилия и решимость со стороны мирового сообщества для окончательного поражения российского террора.

"Защита жизни должна иметь все необходимые инструменты, чтобы действительно побеждать террористов. И каждый лидер, который, как и украинцы, воспринимает это, каждое государство, действительно полностью поддерживающее наше противодействие террору, — я благодарю вас. Но нужно больше усилий, больше решимости — решимости фаворитов мира, — чтоб российский террор наконец-то проиграл", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, российские захватчики утром в четверг, 23 мая, совершили массированный обстрел Харькова. В результате атаки была уничтожена государственная типография.

Также Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего. Во время нее украинский лидер заслушал доклад, в частности, Главкома ВСУ Александра Сырского.