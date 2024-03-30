Україна почала отримувати більше боєприпасів для німецьких ЗРК "Гепард" — BILD

Зенітна самохідна установка Gepard. Фото: Bild

За останні дні стало відомо, що Україна отримує все більше боєприпасів для німецьких зенітних самохідних установок Gepard. Детальні подробиці щодо обсягів та регулярності поставок не уточнюються.

Цю інформацію передає видання BILD.

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Поставки боєприпасів для Gepard

Влітку минулого року BILD повідомляв про дефіцит боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard у Німеччині, що призвело до того, що українські зенітники були змушені раціоналізувати їх використання. Відомо також, що військові органи ФРН запевнили, що працюють над нарощуванням поставок.

Згідно з інформацією, отриманою в розмові з анонімним офіцером Збройних сил України, постачання боєприпасів для систем Gepard дійсно дещо покращилося.

Нагадаємо, що Польща та Німеччина готують "коаліцію бронетанкового потенціалу" як ініціативу з підтримки України, куди вже увійшли Велика Британія, Швеція, Італія.

Також ми писали про те, що свій пакет військової допомоги для України загальною сумою у 450 мільйонів доларів вже готує Бельгія, куди увійдуть 300 легких бронеавтомобілів LMV і три мінних тральника.