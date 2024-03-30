Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Україна почала отримувати більше боєприпасів для німецьких ЗРК "Гепард" — BILD arrow

Україна почала отримувати більше боєприпасів для німецьких ЗРК "Гепард" — BILD

30 березня 2024 20:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Україна почала отримувати більше боєприпасів для німецьких ЗРК "Гепард" — BILD
Зенітна самохідна установка Gepard. Фото: Bild
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

За останні дні стало відомо, що Україна отримує все більше боєприпасів для німецьких зенітних самохідних установок Gepard. Детальні подробиці щодо обсягів та регулярності поставок не уточнюються.

Цю інформацію передає видання BILD.

Читайте також:

Поставки боєприпасів для Gepard

Влітку минулого року BILD повідомляв про дефіцит боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard у Німеччині, що призвело до того, що українські зенітники були змушені раціоналізувати їх використання. Відомо також, що військові органи ФРН запевнили, що працюють над нарощуванням поставок.

Згідно з інформацією, отриманою в розмові з анонімним офіцером Збройних сил України, постачання боєприпасів для систем Gepard дійсно дещо покращилося.

Нагадаємо, що Польща та Німеччина готують "коаліцію бронетанкового потенціалу" як ініціативу з підтримки України, куди вже увійшли Велика Британія, Швеція, Італія.

Також ми писали про те, що свій пакет військової допомоги для України загальною сумою у 450 мільйонів доларів вже готує Бельгія, куди увійдуть 300 легких бронеавтомобілів LMV і три мінних тральника.

Німеччина
військова допомога
Україна
боєприпаси
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом