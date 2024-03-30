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Украина стала получать больше боеприпасов для немецких ЗРК "Гепард" — BILD

30 марта 2024 20:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Украина начала получать больше боеприпасов для немецких ЗРК "Гепард" - BILD
Зенитная самоходная установка Gepard. Фото: Bild
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В последние дни стало известно, что Украина получает все больше боеприпасов для немецких зенитных самоходных установок Gepard. Подробные подробности об объемах и регулярности поставок не уточняются.

Эту информацию передает BILD.

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Поставки боеприпасов для Gepard

Летом прошлого года BILD сообщал о дефиците боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard в Германии, что привело к тому, что украинские зенитчики вынуждены были рационализировать их использование. Известно также, что военные органы ФРГ заверили, что трудятся над наращиванием поставок.

Согласно информации, полученной в разговоре с анонимным офицером Вооруженных сил Украины, поставки боеприпасов для систем Gepard действительно несколько улучшились.

Напомним, что Польша и Германия готовят "коалицию бронетанкового потенциала" как инициативу по поддержке Украины, куда уже вошли Великобритания, Швеция, Италия.

Также мы писали о том, что свой пакет военной помощи для Украины общей суммой в 450 миллионов долларов уже готовит Бельгия, куда войдут 300 легких бронеавтомобилей LMV и три минных тральника.

Германия
военная помощь
Украина
боеприпасы
война в Украине

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