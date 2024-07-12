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Україна отримає значно менше винищувачів F-16, ніж очікувала — виникли проблеми

12 липня 2024 22:45
Валерія Барановська - редактор
Україна отримає менше винищувачів F-16 — що на це впливає
Військовий винищувач F-16. Фото: Повітряні сили США
Валерія Барановська - редактор

Україна отримає винищувачі F-16 влітку 2024 року, проте в значно меншій кількості, ніж очікувалося. Це пов'язано насамперед із проблемами з логістикою і запчастинами, мовним бар'єром та обмеженою кількістю злітно-посадкових смуг.

Про це повідомило видання Bloomberg.

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Влітку поточного року Україна отримає винищувачі F-16, проте в набагато меншій кількості, ніж очікувалося.

За словами джерел, на саміті НАТО у Вашингтоні обговорювалися затримки з постачанням, проблеми із запасними частинами, мовний бар'єр між українськими пілотами та їх іноземними інструкторами, а також обмежена кількість злітно-посадкових смуг, придатних для експлуатації цих літаків, бо ті, що є, вразливі для атак РФ.

"Україна, можливо, зможе розмістити ескадрилью F-16, будь-яку кількість від 15 до 24 реактивних літаків, що значно менше від 300, про які закликали її лідери. За даними іншого джерела, Київ розраховує отримати шість F-16 цього літа і до 20 до кінця року", — йдеться в повідомленні.

Проблеми у постачанні та використанні F-16 викликали сумніви щодо доцільності надсилання літаків в Україну. 

"Люди не повинні чекати "чудес" від F-16 проти Росії. І з точки зору вразливості, ці аеродроми будуть гарними, соковитими цілями. Росіяни вже вразили деякі з них, просто як привітання цих F-16 у реальний світ", — сказав старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Джим Таунсенд. 

Високопоставлений чиновник НАТО назвав три головні проблеми, які турбують планувальників: необхідність переналаштування літаків залежно від завдань, нестача якісних злітно-посадкових смуг та укриттів для захисту від російських нападів, а також складна логістика підтримки літаків. Інший чиновник зазначив, що Україна намагається досягти за лічені місяці того, на що зазвичай йде три-чотири роки.

Незважаючи на це, високопосадовці НАТО продовжують працювати над координацією поставок та навчанням українських пілотів, щоб забезпечити їх ефективне використання в бойових умовах.

Головний радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив у четвер, 11 липня, що передача літаків триває і, що вони запрацюють в Україні до літа.

Нагадаємо, генерал-майор військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки у відставці Чарльз Коркоран пояснив, як Україна перший час застосовуватиме винищувачі F-16. За його словами, літаки не варто одразу залучати до бойових дій на лінії зіткнення.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що винищувачі F-16 вже перебувають на шляху до України. Їх передають з Данії та Нідерландів.

НАТО військова допомога Україна літаки винищувач F-16 Саміт НАТО у Вашингтоні

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