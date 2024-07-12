Украина получит меньше истребителей F-16 —что на это влияет

Военный истребитель F-16. Фото: Воздушные силы США

Украина получит истребители F-16 летом 2024 года, однако в гораздо меньшем количестве, чем ожидалось. Это связано, прежде всего, с проблемами с логистикой и запчастями, языковым барьером и ограниченным количеством взлетно-посадочных полос.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

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Летом текущего года Украина получит истребители F-16, однако в гораздо меньшем количестве, чем ожидалось.

По словам источников, на саммите НАТО в Вашингтоне обсуждались задержки со снабжением, проблемы с запасными частями, языковой барьер между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами, а также ограниченное количество взлетно-посадочных полос, пригодных для эксплуатации этих самолетов, потому что те, что есть уязвимые для атак РФ.

"Украина, возможно, сможет разместить эскадрилью F-16, любое количество от 15 до 24 реактивных самолетов, что значительно меньше 300, о которых призвали ее лидеры. По данным другого источника, Киев рассчитывает получить шесть F-16 этим летом и до 20 до конца года", — говорится в сообщении.

Проблемы в поставке и использовании F-16 вызывали сомнения в целесообразности отправки самолетов в Украину.

"Люди не должны ждать "чудес" от F-16 против России. И с точки зрения уязвимости, эти аэродромы будут хорошими, сочными целями. Россияне уже поразили некоторые из них, просто, как приветствие этих F-16 в реальный мир", — сказал старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Джим Таунсенд.

Высокопоставленный чиновник НАТО назвал три главных проблемы, которые беспокоят планировщиков: необходимость перенастройки самолетов в зависимости от задач, нехватка качественных взлетно-посадочных полос и укрытий для защиты от российских нападений, а также сложная логистика поддержки самолетов. Другой чиновник отметил, что Украина пытается достичь за считанные месяцы того, на что обычно уходит три-четыре года.

Несмотря на это, чиновники НАТО продолжают работать над координацией поставок и обучением украинских пилотов, чтобы обеспечить их эффективное использование в боевых условиях.

Главный советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в четверг, 11 июля, что передача самолетов продолжается и что они заработают в Украине до лета.

Напомним, генерал-майор военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки в отставке Чарльз Коркоран объяснил, как Украина будет первое время применять истребители F-16. По его словам, самолеты не следует сразу привлекать к боевым действиям на линии столкновения.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что истребители F-16 уже находятся на пути в Украину . Их передают из Дании и Нидерландов.