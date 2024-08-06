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Україна хоче ратифікувати грантову угоду з Францією на 200 млн євро — що відомо

6 серпня 2024 02:49
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Україна планує ратифікувати грантову угоду з Францією на 200 млн євро
Представники українського уряду. Фото: Кабінет міністрів України
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про ратифікацію грантової угоди з Францією на 200 млн євро, яка передбачає відновлення України.

Про це в понеділок, 5 серпня, у своєму Telegram повідомив представник уряду в Верховній раді Тарас Мельничук. 

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Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає ратифікацію грантової угоди, підписаної між урядами України та Франції 7 червня 2024 року у Парижі. Угода дозволить нашій країні залучити грантові коли від Франції у розмірі 200 млн євро.

За словами Мельничука, ці кошти буде спрямовано на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури. Зокрема, в таких секторах, як охорона здоров'я, інфраструктура, енергетика, сільське господарство, водопостачання та водовідведення, переробка відходів, розмінування, житлове будівництво та цифрові технології.

Нагадаємо, що 2 серпня Кабінет міністрів України ухвалив законопроєкт, про який говорить Мельничук.

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Кабінет міністрів Верховна Рада Тарас Мельничук уряд законопроєкт

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