Україна планує ратифікувати грантову угоду з Францією на 200 млн євро

Представники українського уряду. Фото: Кабінет міністрів України

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про ратифікацію грантової угоди з Францією на 200 млн євро, яка передбачає відновлення України.

Про це в понеділок, 5 серпня, у своєму Telegram повідомив представник уряду в Верховній раді Тарас Мельничук.

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Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає ратифікацію грантової угоди, підписаної між урядами України та Франції 7 червня 2024 року у Парижі. Угода дозволить нашій країні залучити грантові коли від Франції у розмірі 200 млн євро.

За словами Мельничука, ці кошти буде спрямовано на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури. Зокрема, в таких секторах, як охорона здоров'я, інфраструктура, енергетика, сільське господарство, водопостачання та водовідведення, переробка відходів, розмінування, житлове будівництво та цифрові технології.

Нагадаємо, що 2 серпня Кабінет міністрів України ухвалив законопроєкт, про який говорить Мельничук.