Украина планирует ратифицировать грантовое соглашение с Францией на 200 млн евро

Украина хочет ратифицировать грантовое соглашение с Францией на 200 млн евро — что известно
Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о ратификации грантового соглашения с Францией на 200 млн евро, которое предусматривает восстановление Украины.
Об этом в понедельник, 5 августа, в своем Telegram сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Что предусматривает законопроект
Законопроект предусматривает ратификацию грантового соглашения, подписанного между правительствами Украины и Франции 7 июня 2024 года в Париже. Соглашение позволит нашей стране привлечь грантовые от Франции в размере 200 млн евро.
По словам Мельничука, эти средства будут направлены на реконструкцию и восстановление критически важной инфраструктуры. В частности, в таких секторах как здравоохранение, инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, водоснабжение и водоотвод, переработка отходов, разминирование, жилищное строительство и цифровые технологии.
Напомним, что 2 августа Кабинет министров Украины принял законопроект, о котором говорит Мельничук.
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