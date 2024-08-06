Украина планирует ратифицировать грантовое соглашение с Францией на 200 млн евро

Представители украинского правительства. Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о ратификации грантового соглашения с Францией на 200 млн евро, которое предусматривает восстановление Украины.

Об этом в понедельник, 5 августа, в своем Telegram сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Читайте также:

Что предусматривает законопроект

Законопроект предусматривает ратификацию грантового соглашения, подписанного между правительствами Украины и Франции 7 июня 2024 года в Париже. Соглашение позволит нашей стране привлечь грантовые от Франции в размере 200 млн евро.

По словам Мельничука, эти средства будут направлены на реконструкцию и восстановление критически важной инфраструктуры. В частности, в таких секторах как здравоохранение, инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, водоснабжение и водоотвод, переработка отходов, разминирование, жилищное строительство и цифровые технологии.

Напомним, что 2 августа Кабинет министров Украины принял законопроект, о котором говорит Мельничук.