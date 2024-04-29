Україна і ЄС розпочали переговори щодо продовження "транспортного безвізу"

Прикордонники перевіряють вантажівки. Фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

Рада ЄС під час засідання 29 квітня затвердила мандат. Ним вона дозволила офіційно почати перемовини щодо продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Тепер українське міністерство та Європейська Комісія зможуть офіційно почати перемовини щодо продовження "транспортного безвізу". Наразі Єврокомісія пропонує продовжити Угоду щонайменше на 12 місяців з можливістю пролонгувати згодом ще на пів року. Йдеться про можливість виконувати бездозвільні двосторонні перевезення мінімум до червня 2025 року включно.

"Ми вітаємо рішення Європейського Союзу розпочати офіційні перемовини щодо продовження Угоди. Нам важливо зберегти можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів, адже це прямо впливає на можливість експортувати українські товари, а значить підтримувати нашу економіку, та імпортувати необхідне нашій державі", — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Останні пів року чиновники міністерства працювали і продовжують працювати з Єврокомісією над тим, щоб рішення про продовження Угоди було ухвалено вчасно — до кінця червня.

"Важливо, щоб всі зміни до пролонгованої Угоди були чіткими, прозорими, та не обмежували українських перевізників у праві вільно перевозити товари до України та з України", — додав міністр.

Офіційний текст до обговорення буде надіслано Україні найближчим часом.

Історія прийняття "транспортного безвізу"

Об'єднаний комітет Конвенції про спільний транзит та Конвенції про спрощення формальностей 25 серпня 2022 року ухвалив офіційне рішення запросити Україну приєднатися з 1 жовтня 2022 року.

25 червня 2022 року заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що Україна підпише "транспортний безвіз" із ЄС, після чого дозволи на міжнародні перевезення країнами Союзу будуть не потрібні. На його думку, кількість вантажних перевезень збільшиться у 5-7 разів порівняно з тим, що було до 24 лютого.

16 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський затвердив угоду між Україною та Євросоюзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

16 березня 2023 року було продовжено угоду, яка скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів на двосторонні та транзитні перевезення до країн ЄС.

Нагадаємо, що Єврокомісія запропонувала продовжити угоду про лібералізацію вантажних автомобільних перевезень (так званий "транспортний безвіз") з Україною та Молдовою до кінця 2025 року.

Також ми писали, що в Україні змінились правила перевірки на кордоні. Державна прикордонна служба разом з Міністерством оборони України налагодили обмін інформацією з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Відтепер за допомогою "Оберега" можна виявляти підробки документів ТЦК та СП.