Украина и ЕС начали переговоры по продлению "транспортного безвиза"

Пограничники проверяют грузовики. Фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

Совет ЕС во время заседания 29 апреля утвердил мандат. Им он разрешил официально начать переговоры о продлении Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Теперь украинское министерство и Европейская Комиссия смогут официально начать переговоры по продлению "транспортного безвиза". В настоящее время Еврокомиссия предлагает продлить Соглашение минимум на 12 месяцев с возможностью пролонгировать впоследствии еще на полгода. Речь идет о возможности выполнять безразрешительные двусторонние перевозки минимум до июня 2025 года включительно.

"Мы приветствуем решение Европейского Союза начать официальные переговоры по продлению Соглашения. Нам важно сохранить возможность выполнять грузовые перевозки без разрешений, ведь это напрямую влияет на возможность экспортировать украинские товары, а значит поддерживать нашу экономику, и импортировать необходимое нашему государству", — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Последние полгода чиновники министерства работали и продолжают работать с Еврокомиссией над тем, чтобы решение о продлении Соглашения было принято в срок — до конца июня.

"Важно, чтобы все изменения в пролонгированное Соглашение были четкими, прозрачными и не ограничивали украинских перевозчиков в праве свободно перевозить товары в Украину и из Украины", — добавил министр.

Официальный текст к обсуждению будет направлен Украине в ближайшее время.

История принятия "транспортного безвиза"

Объединенный комитет Конвенции об общем транзите и Конвенции об упрощении формальностей 25 августа 2022 принял официальное решение пригласить Украину присоединиться с 1 октября 2022 года.

25 июня 2022 года заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что Украина подпишет "транспортный безвиз" с ЕС, после чего разрешения на международные перевозки по странам Союза будут не нужны. По его мнению, количество грузовых перевозок увеличится в 5-7 раз по сравнению с тем, что было до 24 февраля.

16 сентября 2022 года президент Владимир Зеленский утвердил соглашение между Украиной и Евросоюзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом.

16 марта 2023 года было продлено соглашение, отменяющее необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений на двусторонние и транзитные перевозки в страны ЕС.

Напомним, что Еврокомиссия предложила продлить соглашение о либерализации грузовых автомобильных перевозок (так называемый "транспортный безвиз") с Украиной и Молдовой до конца 2025 года.

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