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Удари по теплоелектростанціях — чи почнуться в Україні блекаути

29 березня 2024 14:56
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Обстріли ТЕЦ - чи будуть по країні відключення світла
Обстріл теплоелектростанції ДТЕК. Фото: ДСНС
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Вночі 29 березня ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури і пошкодження зазнали теплоелектростанції. Через це частина людей залишилися без світла, але в деяких регіонах все відновлюють швидко. 

Чи призведуть такі ворожі обстріли до того, що в Україні почнуться блекаути, яких вдалося уникнути зимою, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів народний депутат, член комітету з питань енергетики та житлово комунальних послуг Юрій Камельчук.

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"По ситуації — удари були по теплоелектростанціях ДТЕК. Зараз з’ясувати рівень пошкодження неможливо. Але, наприклад, у Львівській області все працює в штатному режимі, значить, там нескладні пошкодження. Чи є ймовірність, що будуть блекаути влітку? Невелика. Якщо керівники та власники теплоелектростанцій не заявлять про значні пошкодження", — сказав Камельчук. 

Він додав, що влітку більше використовується сонячна енергетика, тому частина споживачів буде перекриватися саме звідти.  

"Далі все буде залежати від того, як будуть ставати на плановий ремонт атомні енергоблоки. Тому це прогноз швидше має сказати Укренерго", — підсумував Камельчук.

Нагадаємо, вночі 29 березня під прицілом ворога опинилися об'єкти критичної інфраструктури, а саме три теплоелектростанції ДТЕК. Окрім значних ушкоджень, відомо про одного травмованого внаслідок атаки РФ.

Під прицілом, зокрема, була і Львівщина, по якій ворог випустив 11 безпілотників та ракети. Уламки збитих цілей пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. 

Також ворог обстріляв Дніпропетровську область. Сили протиповітряної оборони збили над регіоном 10 безпілотників та чотири ракети. Ворожий обстріл пошкодив декілька енергетичних об'єктів та цивільну інфраструктуру, також є поранені. 

Крім того, армія Росії практично всю ніч 29 березня тероризувала Черкаську область. Зафіксовано влучання по енергетичній інфраструктурі.

Юрій Камельчук
обстріли
ДТЕК
світло
блекаут

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