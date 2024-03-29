Обстрелы ТЭЦ – будут ли по стране отключения света

Обстрел теплоэлектростанции ДТЭК. Фото: ГСЧС

Ночью 29 марта враг атаковал объекты критической инфраструктуры, повреждения получили теплоэлектростанции. Поэтому часть людей осталась без света, но в некоторых регионах все восстанавливают быстро.

Приведут ли такие вражеские обстрелы к тому, что в Украине начнутся блэкауты, которых удалось избежать зимой, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал народный депутат, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук.

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"По ситуации — удары были по теплоэлектростанциям ДТЭК. Сейчас выяснить уровень повреждения невозможно. Но, например, во Львовской области все работает в штатном режиме, значит там несложные повреждения. Есть ли вероятность, что будут блэкауты летом? Небольшая. Если руководители и владельцы теплоэлектростанций не заявят о серьезных повреждениях", — сказал Камельчук.

Он добавил, что летом больше используется солнечная энергетика, поэтому часть потребителей будет перекрываться оттуда.

"Дальше все будет зависеть от того, как будут становиться на плановый ремонт атомные энергоблоки. Поэтому этот прогноз скорее должен сказать Укрэнерго" , — подытожил Камельчук.

Напомним, ночью 29 марта под прицелом врага оказались объекты критической инфраструктуры, а именно три теплоэлектростанции ДТЭК. Кроме значительных повреждений, известно об одном травмированном в результате атаки РФ.

Под прицелом, в частности, была и Львовщина, по которой враг выпустил 11 беспилотников и ракеты. Обломки сбитых целей повредили объект критической инфраструктуры.

Также враг обстрелял Днепропетровскую область. Силы противовоздушной обороны сбили над регионом 10 беспилотников и четыре ракеты. Вражеский обстрел повредил несколько энергетических объектов и гражданскую инфраструктуру, также есть раненые.

Кроме того, армия России практически всю ночь 29 марта терроризировала Черкасскую область. Зафиксировано попадание по энергетической инфраструктуре.