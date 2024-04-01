Бавовна в Криму та мобілізація кримчан: інтерв'ю Ташевої

Таміла Ташева, постійна представниця Президента України в Криму. Фото: скриншот відео

Крим став територією безправ'я, країна-агресорка перетворює його на військову базу та мобілізовує кримчан — громадян України — на війну проти, власне, України. Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла постійна представниця Президента України в Криму Таміла Ташева.

Що відбувається в Криму в останні два роки повномасштабної війни?

— Протягом останніх 10 років життя в Криму погіршувалося. Це територія несвободи, безправ'я. Вже нинішній Крим — це велика військова база. Після повномасштабного вторгнення РФ використовувала всі потужності Криму для військової інтервенції на материкову частину України. Всі ці ''прильоти'' по півдню, по Одещині і нещодавно по Києву була запущена балістика саме із кримського півострова та окупованого Чорного моря.

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Тому кримський півострів для нас є стратегічним об'єктом для його звільнення. Це питання і нашої національної безпеки, і наших міжнародних партнерів. Тому ми завжди говоримо, що будемо повертати півострів у наші міжнародно визнані кордони.

Кримчан за що переслідують?

— За буцімто дискредитацію російської армії. Лише за те, що людина пофарбувала нігті у жовто-блакитний колір, чи зробила надпис на стіні або ж написала пост на підтримку ЗСУ та України у соцмережах. Після цього людей переслідують, штрафують або дають кілька діб адміністративного арешту. Буває навіть перекваліфіковують справи у кримінальні. Нам відомо про 700 таких справ. Після війни акцій такого спротиву стало в рази і рази більше.

Чи мобілізовують кримчан на війну проти України?

— Мобілізовують. І це порушення міжнародного гуманітарного права. Росія є державою-окупантом і, згідно з міжнародним гуманітарним правом, не може призивати цивільне населення як на строкову службу, так і мобілізовувати. Але, на жаль, робить це. І це тисячі людей, які призвані до лав російської армії. Частина з них, а саме громадян України, вже загинула.

Вже після деокупації ми зіткнемось із проблемою, коли одна частина населення не буде сприймати іншу. Бо одні страждали від окупанта, а інші, хоч і вимушено, але воювали на боці ворога. Це сенситивні речі, але нам у будь-якому випадку потрібно буде шукати точки дотику.

Як кримчани реагують на потужні удари ЗСУ по інфраструктурі Чорноморського флоту?

— Треба розуміти строкатість населення в Криму. Ті, хто приїхав після окупації і перебуває там незаконно, реагують негативно. А ті, хто підтримував Україну і чинив спротив ще у 2014 році, ставляться достатньо позитивно. Адже Крим є законною ціллю для ЗСУ, тим більше Україна завдає удари саме по військових об'єктах Криму — Керченський міст, кораблі, військові бази...

Насправді кількість тих об'єктів, які були знищені ЗСУ, є більшою, ніж про це відомо публічно. Це абсолютно законно і ми виконуємо функції, які й маємо виконувати. Адже нам потрібно відокремити РФ від кримського півострова і постачання живої сили та озброєння.

І, до речі, ми вже потопили чверть російського флоту.