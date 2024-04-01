Бавовна в Крыму и мобилизация крымчан: интервью Ташевой

Тамила Ташева, постоянный представитель Президента Украины в Крыму. Фото: скриншот видео

Крым стал территорией бесправия, страна-агрессор превращает его в военную базу и мобилизует крымчан — граждан Украины — на войну против Украины. Об этом в интервью Новини.LIVE рассказала постоянный представитель Президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

Что происходит в Крыму в последние два года полномасштабной войны?

— За последние 10 лет жизнь в Крыму ухудшалась. Это территория несвободы, бесправия. Уже нынешний Крым — это большая военная база. После полномасштабного вторжения РФ использовала все мощности Крыма для военной интервенции на материковую часть Украины. Все эти ''прилеты'' по югу, по Одесчине и недавно по Киеву была запущена баллистика с крымского полуострова и оккупированного Черного моря.

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Поэтому крымский полуостров для нас является стратегическим объектом для его освобождения. Это вопрос и нашей национальной безопасности, и наших международных партнеров. Поэтому мы всегда говорим, что будем возвращать остров в наши международно признанные границы.

Крымчан за что преследуют?

— За дискредитацию российской армии. За маникюр желто-голубого цвета, за надпись на стене или пост в поддержку ВСУ и Украины в соцсетях. После этого людей преследуют, штрафуют или дают несколько суток административного ареста. Бывает даже переквалифицирующие дела в уголовные. Нам известно о 700 таких дел. После войны акций такого сопротивления стало в разы и раза больше.

Мобилизуют ли крымчан на войну против Украины?

— Мобилизуют. И это нарушение международного гуманитарного права. Россия является государством-оккупантом и, согласно международному гуманитарному праву, не может призывать гражданское население как на срочную службу, так и мобилизовать. Но, к сожалению, делает это. И это тысячи людей, призванных в ряды российской армии. Часть из них, а именно граждан Украины, уже погибла.

После деоккупации мы столкнемся с проблемой, когда одна часть населения не будет воспринимать другую. Одни страдали от оккупанта, а другие, хотя и вынужденно, но воевали на стороне врага. Это сенситивные вещи, но нам в любом случае нужно будет искать точки соприкосновения.

Как крымчане реагируют на мощные удары ВСУ по инфраструктуре Черноморского флота?

— Надо понимать пестроту населения в Крыму. Приехавшие после оккупации и находящиеся там незаконно реагируют негативно. А те, кто поддерживал Украину и сопротивлялся еще в 2014 году, относятся достаточно положительно. Ведь Крым является законной целью для ВСУ, тем более, Украина наносит удары именно по военным объектам Крыма — Керченский мост, корабли, военные базы...

На самом деле количество объектов, которые были уничтожены ВСУ, больше, чем об этом известно публично. Это абсолютно законно и мы выполняем функции, которые должны выполнять. Ведь нам нужно отделить РФ от крымского полуострова, от снабжение живой силой и вооружения.

И, кстати, мы уже потопили четверть российского флота.