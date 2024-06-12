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Удар РФ по Кривому Рогу — Зеленський показав наслідки та назвав кількість жертв

12 червня 2024 17:46
оновлено: 17:59
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Зеленський показав кадри наслідків російського удару по Кривому Рогу
Наслідки атаки. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Росіяни у середу, 12 червня, завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Президент України Володимир Зеленський закликав союзників посилити українську ППО через російські акти терору.

Про це глава держави написав у Telegram.

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"Щодня й щогодини російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати ППО", — написав президент.

Зеленський заявив, що внаслідок ракетного обстрілу Кривого Рогу зафіксовано 11 травмованих та 6 загиблих осіб. Наразі на місці працюють відповідні служби. Він висловив співчуття родичам та друзям жертв.

"Сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій. І ми максимально потребуємо їх", — додав глава держави.

Раніше ми писали, російські загарбники у середу, 12 червня, здійснили ракетний удар по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ворожа повітряна ціль влучила у житлову забудову.

Також російські окупанти обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки поранено трьох людей.

Україна
Володимир Зеленський
ракетний удар
війна в Україні
війна
Кривий Ріг

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