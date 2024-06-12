Зеленский показал кадры последствий российского удара по Кривому Рогу

Удар РФ по Кривому Рогу — Зеленский показал последствия и назвал количество жертв
Россияне в среду, 12 июня, нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области. Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников усилить украинскую ПВО из-за российских актов террора.
Об этом глава государства написал в Telegram.
Ракетный удар по Кривому Рогу 12 июня.
"Ежедневно и каждый час российский террор доказывает, что Украина вместе с партнерами должна усиливать ПВО", — написал президент.
Зеленский заявил, что в результате ракетных обстрелов Кривого Рога зафиксировано 11 травмированных и 6 погибших. Сейчас на месте работают соответствующие службы. Он выразил соболезнования родственникам и друзьям жертв.
"Современные системы противовоздушной обороны способны обеспечить максимальную защиту людей, наших городов, наших позиций. И мы максимально нуждаемся в них", — добавил глава государства.
Ранее мы писали, российские захватчики в среду, 12 июня, совершили ракетный удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области. Вражеская воздушная цель попала в жилую застройку.
Также российские оккупанты обстреляли Харьковскую область. В результате атаки ранены три человека.
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