Саваслейка — в мережі з'явилися супутникові знімки пожежі на аеродромі

Російський аеродром "Саваслейка". Ілюстративне фото: росЗМІ

Супутниковий знімок зафіксував NASA зафіксував пожежу в районі аеродрому "Саваслейка" в Нижньогородській області після нічної дронової атаки 14 серпня. На цій авіабазі базуються ворожі винищувачі МіГ-31К.

Відповідні знімки опублікувало "Радіо Свобода".

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Зазначається, що супутники системи фіксації пожеж на поверхні землі зафіксували загоряння в районі військового аеродрому "Саваслейка" в Нижньогородській області, який минулої ночі атакували безпілотники.

Знімок пожежі біля "Саваслейки". Фото: Радіо Свобода

Також, факт вибуху на території авіабази підтверджує і геолокація одного з відео очевидців.

Журналісти додали, що на цій авіабазі, серед іншого, базуються винищувачі МіГ-31К, носії ракет "Кинджал", якими Росія регулярно завдає ударів по Україні.

Крім того, у мережі з'явилася мапа пожеж на території авіабази "Саваслейка" та її околицях після "нальоту" БпЛА.

Мапа пожеж біля "Саваслейки". Фото: t.me/Crimeanwind

За даними моніторингових каналів, супутник НАСА о 03:30 зафіксував пожежу неподалік злітно-посадкової смуги. Осередок вогню — на території будівель на аеродромі.