Саваслейка – в сети появились спутниковые снимки пожара на аэродроме

Российский аэродром "Саваслейка". Иллюстративное фото: росСМИ

Спутниковый снимок зафиксировал NASA зафиксировал пожар в районе аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области после ночной атаки дрона 14 августа. На этой авиабазе базируются вражеские истребители МиГ-31К.

Соответствующие снимки опубликовало "Радио Свобода".

Читайте также:

Пожары на аэродроме "Саваслейка"

Отмечается, что спутники системы фиксации пожаров на поверхности земли зафиксировали возгорание в районе военного аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области, который минувшей ночью атаковали беспилотники.

Фото пожара возле "Саваслейки". Фото: Радио Свобода

Также факт взрыва на территории авиабазы подтверждает и геолокация одного из видео очевидцев.

Журналисты добавили, что на этой авиабазе, среди прочего, базируются истребители МиГ-31К, носители ракет "Кинжал", которыми Россия регулярно наносит удары по Украине.

Кроме того, в сети появилась карта пожаров на территории авиабазы "Саваслейка" и ее окрестностях после "налета" БПЛА.

Карта пожаров возле "Саваслейки". Фото: t.me/Crimeanwind

По данным мониторинговых каналов, спутник НАСА в 03:30 зафиксировал пожар возле взлетно-посадочной полосы. Ячейка — на территории зданий на аэродроме.