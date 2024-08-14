Саваслейка – в сети появились спутниковые снимки пожара на аэродроме

Удар по российскому аэродрому "Саваслейка" — в сети показали спутниковые снимки
Спутниковый снимок зафиксировал NASA зафиксировал пожар в районе аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области после ночной атаки дрона 14 августа. На этой авиабазе базируются вражеские истребители МиГ-31К.
Соответствующие снимки опубликовало "Радио Свобода".
Пожары на аэродроме "Саваслейка"
Отмечается, что спутники системы фиксации пожаров на поверхности земли зафиксировали возгорание в районе военного аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области, который минувшей ночью атаковали беспилотники.
Также факт взрыва на территории авиабазы подтверждает и геолокация одного из видео очевидцев.
Журналисты добавили, что на этой авиабазе, среди прочего, базируются истребители МиГ-31К, носители ракет "Кинжал", которыми Россия регулярно наносит удары по Украине.
Кроме того, в сети появилась карта пожаров на территории авиабазы "Саваслейка" и ее окрестностях после "налета" БПЛА.
По данным мониторинговых каналов, спутник НАСА в 03:30 зафиксировал пожар возле взлетно-посадочной полосы. Ячейка — на территории зданий на аэродроме.
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