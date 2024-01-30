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Удар по Новочеркаську — РФ вперше підтвердила смерть моряка

30 січня 2024 18:34
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Удар по Новочеркаську — РФ вперше підтвердила смерть моряка
Удар по Новочеркаську. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Росії офіційно визнано смерть одного з членів команди великого десантного судна "Новочеркаськ", яке було знищено в гавані окупованої Феодосії. Уточнюється, що загиблий — старший матрос, на ім'я Ігор Мещеряков.

Про це йдеться у повідомленні гімназії імені Пушкіна.

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Повідомляється, що Мещеряков закінчив цей навчальний заклад у 2017 році.

У повідомленні також зазначається, що Мещеряков служив у 197-й бригаді великих десантних кораблів Військово-морського флоту Росії на БДК "Новочеркаськ" із серпня 2021 року, маючи звання матроса.

У гімназії також повідомили, що Мещеряков помер 26 грудня 2023 року в день ракетної атаки на Феодосію. Зазначається, що Мещеряков посмертно удостоєний Орденом мужності.

Таким чином, Мещеряков став першим відомим моряком, смерть якого була офіційно підтверджена.

Ігор Мещеряков
Загиблий моряк Ігор Мещеряков. Фото: росЗМІ

Удар по ВДК "Новочеркаськ"

26 грудня 2023 року внаслідок нападу українських військових на порт Феодосії у Криму було зруйновано російський десантний корабель "Новочеркаськ". Міноборони РФ підтвердило, що ЗСУ атакували десантне судно "Новочеркаськ" у Феодосії.

Згідно з інформацією, поширеною через російські соцмережі, 33 члени екіпажу корабля зникли безвісти. Родичі зниклих надали зразки ДНК для аналізів, результати яких очікуються протягом наступних трьох місяців.

Нагадаємо, що за попередніми даними, на ВДК "Новочеркаськ" загинули дві третини особового ворожого складу, також було знищено велику кількість озброєння, проте яку саме у ВМС підтвердити не можуть.

Крім того, у британській розвідці знищення великого десантного корабля ВМС РФ "Новочеркаськ" вплине на матеріально-технічне забезпечення окупантів у Криму. Це серйозна шкода для Росії, оскільки Путін планував використати свої морські сили для проведення значних десантних нападів.

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