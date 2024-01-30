Удар по Новочеркасску — РФ впервые подтвердила смерть моряка

Удар по Новочеркасску. Фото: скриншот

В России официально признана кончина одного из членов команды большого десантного судна "Новочеркасск", которое было уничтожено в гавани оккупированной Феодосии. Уточняется, что погибший — это старший матрос по имени Игорь Мещеряков.

Об этом говорится в сообщении гимназии имени Пушкина.

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Сообщается, что Мещеряков закончил данное учебное заведение в 2017 году.

В сообщении также указывается, что Мещеряков служил в 197-й бригаде больших десантных кораблей Военно-морского флота России на БДК "Новочеркасск" с августа 2021 года, имея звание матроса.

В гимназии также сообщили, что Мещеряков скончался 26 декабря 2023 года, в день ракетной атаки на Феодосию. Отмечается, что Мещеряков был посмертно удостоен Орденом мужества.

Таким образом, Мещеряков стал первым известным моряком, чья смерть была официально подтверждена.

Погибший моряк Игорь Мещеряков. Фото: росСМИ

Удар по БДК "Новочеркасск"

26 декабря 2023 года в результате нападения украинских военных на порт Феодосии в Крыме был разрушен российский десантный корабль "Новочеркасск". Минобороны РФ подтвердило, что ВСУ атаковали десантное судно "Новочеркасск" в Феодосии.

Согласно информации, распространенной через российские соцсети, 33 члена экипажа корабля пропали без вести. Родственники пропавших предоставили образцы ДНК для анализов, результаты которых ожидаются в течение следующих трех месяцев.

Напомним, что по предварительным данным, на БДК "Новочеркасск" погибли две трети личного вражеского состава, также было уничтожено большое количество вооружения, однако какое именно — в ВМС подтвердить не могут.

Кроме того, в британской разведке, уничтожение крупного десантного корабля ВМС РФ "Новочеркасск" повлияет на материально-техническое обеспечение оккупантов в Крыму. Это серьезный урон для России, поскольку Путин планировал использовать свои морские силы для проведения значительных десантных нападений.