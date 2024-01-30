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Удар по Новочеркасску — РФ впервые подтвердила смерть моряка

30 января 2024 18:34
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Удар по Новочеркасску — РФ впервые подтвердила смерть моряка
Удар по Новочеркасску. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В России официально признана кончина одного из членов команды большого десантного судна "Новочеркасск", которое было уничтожено в гавани оккупированной Феодосии. Уточняется, что погибший — это старший матрос по имени Игорь Мещеряков.

Об этом говорится в сообщении гимназии имени Пушкина.

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Сообщается, что Мещеряков закончил данное учебное заведение в 2017 году.

В сообщении также указывается, что Мещеряков служил в 197-й бригаде больших десантных кораблей Военно-морского флота России на БДК "Новочеркасск" с августа 2021 года, имея звание матроса.

В гимназии также сообщили, что Мещеряков скончался 26 декабря 2023 года, в день ракетной атаки на Феодосию. Отмечается, что Мещеряков был посмертно удостоен Орденом мужества.

Таким образом, Мещеряков стал первым известным моряком, чья смерть была официально подтверждена.

Игорь Мещеряков
Погибший моряк Игорь Мещеряков. Фото: росСМИ

Удар по БДК "Новочеркасск"

26 декабря 2023 года в результате нападения украинских военных на порт Феодосии в Крыме был разрушен российский десантный корабль "Новочеркасск". Минобороны РФ подтвердило, что ВСУ атаковали десантное судно "Новочеркасск" в Феодосии.

Согласно информации, распространенной через российские соцсети, 33 члена экипажа корабля пропали без вести. Родственники пропавших предоставили образцы ДНК для анализов, результаты которых ожидаются в течение следующих трех месяцев.

Напомним, что по предварительным данным, на БДК "Новочеркасск" погибли две трети личного вражеского состава, также было уничтожено большое количество вооружения, однако какое именно — в ВМС подтвердить не могут.

Кроме того, в британской разведке, уничтожение крупного десантного корабля ВМС РФ "Новочеркасск" повлияет на материально-техническое обеспечение оккупантов в Крыму. Это серьезный урон для России, поскольку Путин планировал использовать свои морские силы для проведения значительных десантных нападений.

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