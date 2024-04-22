Удар по харківській телевежі та подяка США за допомогу — вечірнє звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішнього дня. Він відреагував на віроломний російський ракетний удар по харківській телевежі та подякував американському уряду за допомогу Україні.
Про це він заявив у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.
Вечірнє відеозвернення Зеленського
"Російські терористи знов вдарили по Харкову — по телевишці. Очевидне залякування, щоб терор був помітний усьому місту і щоб спробувати обмежити Харків у звʼязку та доступі до інформації. Зараз триває робота над відновленням сигналу", — сказав він.
За словами Зеленського, так само як і Харків, різні міста та громади потребують захисту, і водночас потрібно "завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору і для своєї воєнної логістики".
"Чотири пріоритети ключові — захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат — у домовленостях про "атакамси" для України всі крапки розставлені. Дякую, пане Президенте! Дякую, Конгресе! Дякую, Америко!" — резюмує президент.
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Білого дому Сполучених Штатів Америки Джо Байденом, обговоривши виділення фінансової допомоги для України.
Також глава держави прийняв сьогодні у Києві двопартійну делегацію Конгресу Сполучених Штатів Америки, з якими обговорив макрофінансову та військову допомогу, а також підтримку у функціонуванні вітчизняному ОПК.
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