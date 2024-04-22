Удар по харківській телевежі та подяка США за допомогу — вечірнє звернення Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішнього дня. Він відреагував на віроломний російський ракетний удар по харківській телевежі та подякував американському уряду за допомогу Україні.

Про це він заявив у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.

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"Російські терористи знов вдарили по Харкову — по телевишці. Очевидне залякування, щоб терор був помітний усьому місту і щоб спробувати обмежити Харків у звʼязку та доступі до інформації. Зараз триває робота над відновленням сигналу", — сказав він.

За словами Зеленського, так само як і Харків, різні міста та громади потребують захисту, і водночас потрібно "завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору і для своєї воєнної логістики".

"Чотири пріоритети ключові — захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат — у домовленостях про "атакамси" для України всі крапки розставлені. Дякую, пане Президенте! Дякую, Конгресе! Дякую, Америко!" — резюмує президент.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Білого дому Сполучених Штатів Америки Джо Байденом, обговоривши виділення фінансової допомоги для України.

Також глава держави прийняв сьогодні у Києві двопартійну делегацію Конгресу Сполучених Штатів Америки, з якими обговорив макрофінансову та військову допомогу, а також підтримку у функціонуванні вітчизняному ОПК.