У Вінниці 23-річний хлопець убив свою 18-річну дружину, поранив її подругу та застрелився — подробиці вбивства

Поліцейський оглядає квартиру, де сталося вбивство. Фото: vn.npu.gov.ua

У четвер, 13 червня, у спальному районі Вінниці сталося вбивство. Там 23-річний хлопець відкрив стрілянину по своїй 18-річній дружині та її 19-річній подрузі, а потім застрелився сам.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Вінницькій області.

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Що відомо про злочин

За даними правоохоронців, конфлікт між фігурантом та дівчатами спалахнув через особисті відносини. Про подію поліції повідомила постраждала 19-річна дівчина. Також вона встигла викликати швидку допомогу, однак відчинити двері ані лікарям, ані поліції була вже не в змозі через тяжкі поранення. На місці правоохоронці виявили тіло ще однієї потерпілої — у покійної також виявили вогнепальні поранення.

Поліцейські встановили, що до злочину причетний чоловік загиблої. Під час сварки він відкрив стрілянину з пістолета. Унаслідок цього його дружина загинула. Її подругу госпіталізували. Дівчина у важкому стані.

Після вбивства злочинець пішов у безлюдну прибережну зону обласного центру та вистрелив собі в голову. Його тіло оперативники карного розшуку виявили на березі річки Південний Буг.

Правоохоронці вилучили знаряддя злочину: пістолет, гільзи та інші речові докази. За фактом умисного вбивства (пункт перший частини другої статті 115 Кримінального кодексу України) слідчі розпочали кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини злочину та його мотиви. Тривають слідчі дії.







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Фото: vn.npu.gov.ua

Нагадаємо, днями поліцейські затримали 17-річного хлопця, який у Подільському районі Одеської області прирізав ножем 15-річного підлітка, бо хотів закурити, а в того не було цигарок. За вчинене злочинцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також ми повідомляли про те, що у вівторок, 11 червня, в Запоріжжі з вогнепальної зброї застрелили президента обласної федерації боксу в Запорізькій області Максима Денщіка. Постраждалий зазнав поранень, що були несумісні із життям, та помер у лікарні.