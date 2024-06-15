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Убил жену, застрелил ее подругу и покончил с собой — подробности ужасного убийства в Виннице

15 июня 2024 01:25
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Виннице 23-летний парень убил свою 18-летнюю жену, ранил ее подругу и застрелился — подробности убийства
Полицейский осматривает квартиру, где произошло убийство. Фото: vn.npu.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В четверг, 13 июня, в спальном районе Винницы произошло убийство. Там 23-летний парень открыл стрельбу по своей 18-летней жене и ее 19-летней подруге, а затем застрелился сам.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Винницкой области.

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Что известно о преступлении

По данным правоохранителей, конфликт между фигурантом и девушками вспыхнул из-за личных отношений. О произошедшем полиции сообщила пострадавшая 19-летняя девушка. Также она успела вызвать скорую помощь, однако открыть дверь ни врачам, ни полиции была уже не в состоянии из-за тяжелых ранений. На месте стражи порядка обнаружили тело еще одной пострадавшей — у покойной также обнаружили огнестрельные ранения.

Полицейские установили, что к преступлению причастен муж погибшей. Во время ссоры он открыл стрельбу из пистолета. В результате его жена погибла. Ее подругу госпитализировали. Девушка в тяжелом состоянии.

После убийства преступник ушел в безлюдную прибрежную зону областного центра и выстрелил себе в голову. Его тело оперативники уголовного розыска обнаружили на берегу реки Южный Буг.

Правоохранители изъяли орудия преступления: пистолет, гильзы и другие вещественные доказательства. По факту умышленного убийства (пункт первый части второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины) следователи приступили к уголовному производству. На данный момент устанавливают все обстоятельства преступления и его мотивы. Продолжаются следственные действия.

  • Убил жену, застрелил ее подругу и покончил с собой — подробности ужасного убийства в Виннице - фото 1
     
  • Убил жену, застрелил ее подругу и покончил с собой — подробности ужасного убийства в Виннице - фото 2
     
  • Убил жену, застрелил ее подругу и покончил с собой — подробности ужасного убийства в Виннице - фото 3
     
  • Убил жену, застрелил ее подругу и покончил с собой — подробности ужасного убийства в Виннице - фото 4
     
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Фото: vn.npu.gov.ua

Напомним, на днях полицейские задержали 17-летнего парня, который в Подольском районе Одесской области прирезал ножом 15-летнего подростка, потому что хотел закурить, а у того не было сигарет. За совершенное преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Также мы сообщали о том, что во вторник, 11 июня, в Запорожье из огнестрельного оружия застрелили президента областной федерации бокса в Запорожской области Максима Денщика. Пострадавший получил ранения, которые были несовместимы с жизнью, и умер в больнице.

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