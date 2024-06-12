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У Житомирі зловмисники намагалися увірватися в квартиру військовослужбовця

12 червня 2024 14:58
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
У Житомирі троє зловмисників намагалися увірватися в квартиру військовослужбовця
Українські поліцейські. Ілюстративне фото: Нацполіція
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У Житомирі троє зловмисників намагалися ввірватися в квартиру військовослужбовця. Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної прокуратури в середу, 12 червня.

Трьом фігурантам загрожує п’ять років за ґратами 

За даними слідства, під час моніторингу соцмереж було встановлено, що вчора ввечері, після 20:00, троє незнайомих чоловіків намагалися проникнути до квартири, де проживає родина військовослужбовця.

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Попередньо, за записом будинкової відеокамери, вони безперешкодно, набравши код вхідних дверей під’їзду, увійшли до будинку та піднялися на відповідний поверх.

Зловмисники ігнорували зауваження господарки, намагаючись вибити двері та увірватися до помешкання.

Зробити це їм не вдалося. Однак моральної шкоди родині захисника завдали чимало.

 

поліція
Зловмисники, які намагалися ввірватися в квартиру військовослужбовця. Фото: Житомирська обласна прокуратура

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення осіб, причетних до хуліганських дій стосовно родини військовослужбовця.

Санкція статті передбачає покарання, зокрема, обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, у Чернівецькій області правоохоронці затримали колишнього посадовця районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він проводив чоловіків призовного віку через кордон до Румунії за 5 000 доларів.

Також ми писали, що в Києві під час дії комендантської години близько п'ятої ранку до одного з готелів Подільського району намагався потрапити чоловік, який агресивно поводився. Після того, як на місце прибула поліція, він завдав удару по обличчю одному з правоохоронців.

Раніше у Київській області чоловік у військовій формі у маршрутці почав погрожувати пасажирам. Він сів поруч з водієм транспортного засобу та дістав ніж.

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Житомир
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Кримінал
військовослужбовці
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хуліганство
правосуддя
житло

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