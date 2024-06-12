У Житомирі троє зловмисників намагалися увірватися в квартиру військовослужбовця

Українські поліцейські. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Житомирі троє зловмисників намагалися ввірватися в квартиру військовослужбовця. Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій.



Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної прокуратури в середу, 12 червня.

Трьом фігурантам загрожує п’ять років за ґратами

За даними слідства, під час моніторингу соцмереж було встановлено, що вчора ввечері, після 20:00, троє незнайомих чоловіків намагалися проникнути до квартири, де проживає родина військовослужбовця.

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Попередньо, за записом будинкової відеокамери, вони безперешкодно, набравши код вхідних дверей під’їзду, увійшли до будинку та піднялися на відповідний поверх.

Зловмисники ігнорували зауваження господарки, намагаючись вибити двері та увірватися до помешкання.



Зробити це їм не вдалося. Однак моральної шкоди родині захисника завдали чимало.

Зловмисники, які намагалися ввірватися в квартиру військовослужбовця. Фото: Житомирська обласна прокуратура

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення осіб, причетних до хуліганських дій стосовно родини військовослужбовця.

Санкція статті передбачає покарання, зокрема, обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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