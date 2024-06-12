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В Житомире злоумышленники пытались ворваться в квартиру военнослужащего

12 июня 2024 14:58
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
В Житомире трое злоумышленников пытались ворваться в квартиру военнослужащего
Украинские полицейские. Иллюстративное фото: Нацполиция
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В Житомире трое злоумышленников пытались ворваться в квартиру военнослужащего. Прокуратура возбудила уголовное производство по факту хулиганских действий.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной прокуратуры в среду, 12 июня.

Трем фигурантам грозит пять лет за решеткой

По данным следствия, во время мониторинга соцсетей было установлено, что вчера вечером, после 20:00, трое незнакомых мужчин пытались проникнуть в квартиру, где проживает семья военнослужащего.

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Предварительно, по записи домовой видеокамеры, они беспрепятственно, набрав код входной двери подъезда, вошли в дом и поднялись на соответствующий этаж.

Злоумышленники игнорировали замечания хозяйки, пытаясь выбить дверь и ворваться в дом.

Сделать это им не удалось. Однако моральный вред семье защитника нанесли немало.

 

полиция
Злоумышленники, пытавшиеся ворваться в квартиру военнослужащего. Фото: Житомирская областная прокуратура

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители принимают меры по установлению лиц, причастных к хулиганским действиям в отношении семьи военнослужащего.

Санкция статьи предусматривает наказание, в частности, ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

Напомним, в Черновицкой области правоохранители задержали бывшего чиновника районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он проводил мужчин призывного возраста через границу в Румынию за 5000 долларов.

Также мы писали, что в Киеве во время действия комендантского часа около пяти утра в одну из гостиниц Подольского района пытался попасть агрессивно ведшийся мужчина. После того, как на место прибыла полиция, он нанес удар по лицу одному из правоохранителей.

Ранее в Киевской области мужчина в военной форме в маршрутке начал угрожать пассажирам. Он сел рядом с водителем транспортного средства и достал нож.

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Житомир
квартира
полиция
прокуратура
Криминал
военнослужащие
наказание
хулиганство
правосудие
жилье

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