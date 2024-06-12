Украинские полицейские. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Житомире трое злоумышленников пытались ворваться в квартиру военнослужащего. Прокуратура возбудила уголовное производство по факту хулиганских действий.



Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной прокуратуры в среду, 12 июня.

Трем фигурантам грозит пять лет за решеткой

По данным следствия, во время мониторинга соцсетей было установлено, что вчера вечером, после 20:00, трое незнакомых мужчин пытались проникнуть в квартиру, где проживает семья военнослужащего.

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Предварительно, по записи домовой видеокамеры, они беспрепятственно, набрав код входной двери подъезда, вошли в дом и поднялись на соответствующий этаж.

Злоумышленники игнорировали замечания хозяйки, пытаясь выбить дверь и ворваться в дом.



Сделать это им не удалось. Однако моральный вред семье защитника нанесли немало.

Злоумышленники, пытавшиеся ворваться в квартиру военнослужащего. Фото: Житомирская областная прокуратура

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители принимают меры по установлению лиц, причастных к хулиганским действиям в отношении семьи военнослужащего.

Санкция статьи предусматривает наказание, в частности, ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

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