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У Житомирі сміттєвоз вбив чоловіка — що сталось

16 квітня 2024 19:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Житомирі сміттєвоз вбив чоловіка — що сталось
Сміттєвоз. Ілюстративне фото: uak.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Житомирі в сміттєвому баку знайшли тіло 46-річного чоловіка. За попередніми даними, його вбив спецавтомобіль під час вивантаження сміття з контейнера.

Про це повідомила пресслужба Поліції Житомирщини.

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Увечері 12 квітня до поліції Житомира надійшло повідомлення про чоловіка без ознак життя в смітнику в мікрорайоні Польовій. 

Виявилося, що 46-річний чоловік зловживав алкогольними напоями та заснув у контейнері зі сміттям.

А під час вивантаження відходів сміттєвозом чоловік потрапив під спеціальний прес — причиною смерті стали тупі травми тіла зі здавленням внутрішніх органів.

Наразі поліція встановлює всі обставини події, попередньо кваліфікуючи як вбивство через необережність.

Винуватцям загрожує обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. 

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Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Київській області судитимуть чоловіка, який завдав двомісячній доньці смертельного удару. Він зробив це тому, що дитина не переставала плакати.

Також ми писали, що у Білгород-Дністровському районі на Одещині стався конфлікт між родичами. В результаті сварки батько завдав власному сину ножові поранення шиї.

вбивство
нещасний випадок
Житомир
сміття
сміттєзвалища
автомобіль

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