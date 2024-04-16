У Житомирі сміттєвоз вбив чоловіка — що сталось

Сміттєвоз. Ілюстративне фото: uak.ua

У Житомирі в сміттєвому баку знайшли тіло 46-річного чоловіка. За попередніми даними, його вбив спецавтомобіль під час вивантаження сміття з контейнера.

Про це повідомила пресслужба Поліції Житомирщини.

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Увечері 12 квітня до поліції Житомира надійшло повідомлення про чоловіка без ознак життя в смітнику в мікрорайоні Польовій.

Виявилося, що 46-річний чоловік зловживав алкогольними напоями та заснув у контейнері зі сміттям.

А під час вивантаження відходів сміттєвозом чоловік потрапив під спеціальний прес — причиною смерті стали тупі травми тіла зі здавленням внутрішніх органів.

Наразі поліція встановлює всі обставини події, попередньо кваліфікуючи як вбивство через необережність.

Винуватцям загрожує обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Скриншот допису поліції

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