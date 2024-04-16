В Житомире мусоровоз убил мужчину —что произошло

Мусоровоз. Иллюстративное фото: uak.ua

В Житомире в мусорном баке нашли тело 46-летнего мужчины. По предварительным данным, его убил спецавтомобиль при выгрузке мусора из контейнера.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Житомирщины.

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Вечером 12 апреля в полицию Житомира поступило сообщение о мужчине без признаков жизни в мусорнике в микрорайоне Полевий.

Оказалось, что 46-летний мужчина злоупотреблял алкогольными напитками и уснул в мусорном контейнере.

А при выгрузке отходов мусоровозом мужчина попал под специальный пресс — причиной смерти стали тупые травмы тела со сдавлением внутренних органов.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, предварительно квалифицируя как убийство по неосторожности.

Виновникам грозит ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Скриншот сообщения полиции

Напомним, в Киевской области будут судить мужчину, который нанес двухмесячной дочери смертельный удар. Он сделал это потому, что ребенок не переставал плакать.

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