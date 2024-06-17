Негода у Житомирі — блискавка ледь не вбила дітей

Гроза в небі. Фото ілюстративне: УНІАН

У центрі Житомира у понеділок, 17 червня, на вулиці Леха Качинського у двох дітей влучила блискавка. Після удару дітей було негайно ушпиталено з отриманими травмами.

Про це повідомляє UA: Суспільне мовлення.

Читайте також:

У Житомирі блискавка ледь не вбила дітей

За словами медичного директора Центру екстреної медичної допомоги Віктора Гриньова, найсильніше постраждала дівчинка.

"Вона вдарилася головою об бордюр: її у важкому стані без свідомості госпіталізували до обласної дитячої клінічної лікарні. Хлопця в легшому стані доставили до дитячої лікарні імені Володимира Башека, він зараз під наглядом", — розповів Гриньов.

Водночас, як заявив медичний директор з хірургічної роботи Житомирської обласної дитячої лікарні Микола Бобер, у дівчинки діагностували закриту черепно-мозкову травму і струс мозку.

"Її привезли до нас близько 15:00 у важкому стані, одразу обстежили. Попередній діагноз був "ураження блискавкою", оскільки саме таке повідомлення ми отримали. Втім, слідів від входу і виходу блискавки ми не знайшли. Наразі у дівчини підтверджено закриту черепно-мозкову травму і струс мозку. Зафіксовано удар м'яких тканин голови — припускаю, що дівчинка могла злякатися, коли поруч ударила блискавка і грім, втратила свідомість і впала, вдарившись головою. Зараз дівчинку вдалося стабілізувати, її стан задовільний, вона перебуває під наглядом і знаходитиметься під ним найближчі кілька днів", — сказав Микола Бобер.

Нагадаємо, на Кіпрі внаслідок теплового удару через температуру +40 °C загинули двоє людей поважного віку, ще троє перебувають у лікарні у важкому стані.

Водночас російська армія у Харківській області обстріляла автомобіль невідкладної швидкої допомоги, внаслідок удару було поранено родину цивільних, зокрема вагітну жінку.