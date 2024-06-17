Ненастье в Житомире — молния едва не убила детей

Гроза в небе. Фото иллюстративное: УНИАН

В центре Житомира, в понедельник, 17 июня, на улице Леха Качиньского у двоих детей попала молния. После ушиба детей были немедленно госпитализированы с полученными травмами.

Об этом сообщает UA: Суспільне мовлення.

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По словам медицинского директора Центра экстренной медицинской помощи Виктора Гринева, сильнее всего пострадала девочка.

"Она ударилась головой о бордюр: ее в тяжелом состоянии без сознания госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Парня в более легком состоянии доставили в детскую больницу имени Владимира Башека, он сейчас под наблюдением", — рассказал Гринев.

В то же время, как заявил медицинский директор по хирургической работе Житомирской областной детской больницы Николай Бобер, у девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

"Ее привезли к нам около 15:00 в тяжелом состоянии, сразу обследовали. Предварительный диагноз был "поражением молнией", поскольку именно такое сообщение мы получили. Впрочем, следов от входа и выхода молнии мы не нашли. Сейчас у девушки подтверждена закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Зафиксирован удар мягких тканей головы — предполагаю, что девочка могла испугаться, когда рядом ударила молния и гром, потеряла сознание и упала, ударившись головой. Сейчас девочку удалось стабилизировать, ее состояние удовлетворительное, она находится под наблюдением, и будет находиться под ним в ближайшие несколько дней", — сказал Николай Бобер.

Напомним, на Кипре в результате теплового удара из-за температуры +40 °C погибли два человека почтенного возраста, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В то же время российская армия в Харьковской области обстреляла автомобиль неотложной скорой помощи , в результате удара была ранена семья гражданских, в том числе беременная женщина.