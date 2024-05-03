У Запоріжжі викинули з балкона собаку військовослужбовця

Собака Фокс. Фото: Facebook-сторінка притулку "Шанс"

У Запоріжжі викинули з балкона багатоповерхівки собаку, якого привіз із фронту військовий. Тварина впала вниз із висоти 5–8 поверху.

Про це в четвер, 2 травня, повідомили на сторінці притулку "Шанс" волонтери.

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Подія сталася на вулиці Тбіліській. Песик під час прогулянки з господарем побіг за собакою-дівчинкою та зайшов слідом за нею в під'їзд. Доки господар шукав загубленого собаку, тварину встигнули викинути з балкона.

Пізніше з'ясувалося, що песика звуть Фокс. Його господар — військовий ЗСУ Єгор із травмою потрапив до Запоріжжя на лікування.

В якому стані зараз постраждалий пес

Собака лишається на стаціонарному відділенні ветклініки. Волонтери зазначають, що впавши на асфальт з великої висоти, тварина зазнала сильних травм.









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"Загальний стан стабільно тяжкий, температура та життєві показники стабільні. Наразі тварина перебуває в передкоматозному стані", — йдеться в повідомленні.

Уранці в п'ятницю, 3 травня, у Фокса візьмуть біохімію. Тоді стане зрозуміло, чи є пошкодження внутрішніх органів. Увечері 2 травня рентген не робили, бо через важкий стан Фокса це могло бути небезпечно.

Нагадаємо, унаслідок ракетного удару по Одесі 29 квітня загинули шестеро людей та собака, яка разом із господаркою гуляла біля узбережжя.

Також ми повідомляли про те, що після російської атаки на Одеську область 21 квітня зазнав осколкових поранень пес Гектор. Тварину прооперували.