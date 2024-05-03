В Запорожье выбросили с балкона собаку военнослужащего

Собака Фокс. Фото: Facebook-страница приюта "Шанс"

В Запорожье выбросили с балкона многоэтажки собаку, которую привез с фронта военный. Животное упало вниз с высоты 5–8 этажа.

Об этом в четверг, 2 мая, сообщили на странице убежища "Шанс" волонтеры.

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Событие произошло на улице Тбилисской. Песик во время прогулки с хозяином побежал за собакой-девочкой и зашел за ней в подъезд. Пока хозяин искал потерянную собаку, животное успели выбросить с балкона.

Позже выяснилось, что собачку зовут Фокс. Его хозяин — военный ВСУ Егор с травмой попал в Запорожье на лечение.

В каком состоянии сейчас пострадавший пес

Собака остается на стационарном отделении ветклиники. Волонтеры отмечают, что упав на асфальт с большой высоты, животное получило сильные травмы.









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"Общее состояние стабильно тяжелое, температура и жизненные показатели стабильны. В настоящее время животное находится в предкоматозном состоянии", — говорится в сообщении.

Утром в пятницу, 3 мая, у Фокса возьмут биохимию. Тогда станет ясно, есть ли повреждения внутренних органов. Вечером 2 мая рентген не делали, потому что из-за тяжелого состояния Фокса это могло быть опасно.

Напомним, в результате ракетного удара по Одессе 29 апреля погибли шесть человек и собака, которая вместе с хозяйкой гуляла у побережья.

Также мы сообщали о том, что после российской атаки на Одесскую область 21 апреля получил осколочные ранения пес Гектор. Животное прооперировали.