Онлайн навчання в Україні: у ВР розкритикували ректорів внз

Верховна Рада. Фото: FB/ВР

В Україні досі є університети на захід від Києва, які все ще працюють в онлайн-режимі і не перейшли в офлайн. І в більшості випадків причиною цьому є робота їхнього керівництва у стилі "спустити рукава".

Про це Новини.LIVE сказала голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

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"Аби відкрити університет на офлайні, потрібно влаштувати сховище, а перед тим знайти кошти на це, отримати дозвіл ДСНС і зайнятися, власне, його облаштуванням. Адже без укриття не може навіть працювати університет у найбільш безпечному регіоні — на Закарпатті", — відмітила вона.

При цьому, за словами Гришиної, навчальні заклади, які знаходяться в Одесі чи у Миколаєві, тобто ближче до лінії фронту, питання зі сховищами вже вирішили.

Юлія Гришина. Фото: скриншот відео

"Проведена велика робота, але все зроблено, все відремонтовано, і діти навчаються в офлайн. Тобто вже цілий рік половина Одеси працює офлайн. Це означає, що є ректори, які зайнялися облаштуванням сховища, а є такі, які цього не зробили. Все залежить від людини, як вона ставиться до роботи і як її хвилює якість освіти", — уточнила Гришина.

Нагадаємо, народна депутатка від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина заявила, що в Україні вже досить давно гостро стоїть питання щодо скорочення кількості вищих навчальних закладів. Вона зазначила, що фінансувати їх у повному обсязі державний бюджет країни не може.

Про це політик розповіла у коментарі для Новини.LIVE.