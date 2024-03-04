Онлайн обучение в Украине: в ВР раскритиковали ректоров вузов

Верховная Рада. Фото: FB/ВР

В Украине до сих пор есть университеты западнее Киева, которые все еще работают в онлайн-режиме и не перешли в оффлайн. И в большинстве случаев причиной тому является работа их руководства в стиле "спустить рукава".

Об этом Новини.LIVE рассказала председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

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"Чтобы открыть университет на оффлайне, нужно обустроить укрытие, а прежде найти средства на это, получить разрешение ГСЧС и заняться, собственно, его обустройством. Ведь без укрытия не может работать университет даже в наиболее безопасном регионе — на Закарпатье", — отметила она.

При этом, по словам Гришиной, учебные заведения, которые находятся в Одессе или Николаеве, то есть ближе к линии фронта, вопрос с укрытием уже решили.

Юлия Гришина. Фото: скриншот видео

"Проделана большая работа, но все сделано, все отремонтировано и дети учатся в оффлайне. То есть уже целый год половина Одессы работает оффлайн. Это значит, что есть ректоры, которые занялись обустройством укрытий, а есть те, кто этого не сделал. Все зависит от человека, как он относится к работе и волнует ли его качество образования", — уточнила Гришина.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина заявила, что в Украине уже достаточно давно остро стоит вопрос о сокращении количества высших учебных заведений. Она отметила, что финансировать их в полном объеме государственный бюджет страны не может.

Об этом политик рассказала в комментарии Новини.LIVE.