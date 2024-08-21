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У ВР прокоментували заборону виїзду за кордон жінкам

21 серпня 2024 13:34
Галина Остаповець - Журналіст
Заборона виїзду за кордон депутатам - думка Шуляк - новини
Верховна Рада. Фото: FB/ВР
Галина Остаповець - Журналіст

Депутати Верховної Ради не можуть відмінити або скасувати урядову постанову номер 69 від 27 січня 2023 року про заборону перетину кордону всім депутатам місцевих рад, незалежно від їх військового обов’язку. Документ стосується жінок-депутаток, осіб з інвалідністю та пенсіонерам.

Про це на форумі до 140-річчя українського жіночого руху "Жіночий рух діє в усіх жінках" сказала Олена Шуляк, голова партії "Слуга народу".

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За словами політикині, кожна зустріч із депутатками місцевого рівні розпочинається із питання стосовно виїзду жінок-депутатів за кордон. Але, депутати ВР, можуть лише доносити свою точку зору у спілкуванні із представниками уряду та Офісом Президента, уточнила Шуляк:

"Якщо ви думаєте, що я голова партії і маю паличку, якою торкнувся і відбулась магія, змінились постанови уряду та ухвалились відповідні закони, то скажу чесно - це не так. Я борюсь із багатьма речами. Наприклад, подавала дуже багато правок у мобілізаційний законопроєкт, аби була відповідна норма щодо немобілізації депутатів місцевих рад. Адже є такі ради, у яких будуть призвані депутати і вони не зможуть працювати. Такі речі також відхиляються і це не залежить від твоєї політичної посади".

Голова партії також зазначила, що питання щодо проблем із виїздом торкаються і її особисто. За кордон Шуляк, за її словами, виїжджає лише в цілях робочого відрядження.

"Моя донька, якій за 18 років, навчається на магістратурі за кордоном, і я не була в неї жодного разу за 2,5 роки. Я можу виїхати лише у відрядження. Не знаю, як вона там шукала собі житло і вирішувала інші побутові речі… Чи подобається мені це? Звичайно, що ні, але я приймаю ці умови, які на сьогодні діють", — підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, юристка Надія Шуляк розповіла, як в умовах воєнного стану чоловікам повертатися в Україну та дала покрокову інструкцію проходження кордону.

війна в Україні війна виїзд за кордон

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