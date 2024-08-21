Запрет выезда за границу депутатам - мнение Шуляк - новости

Верховная Рада. Фото: FB/ВР

Депутаты Верховной Рады не могут отменить или отменить правительственное постановление №69 от 27 января 2023 года о запрете пересечения границы всем депутатам местных советов, независимо от их воинской обязанности. Документ касается женщин-депутаток, лиц с инвалидностью и пенсионерам.

Об этом на форуме к 140-летию украинского женского движения "Женское движение действует во всех женщинах" сказала Елена Шуляк, глава партии "Слуга народа".

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По словам политики, каждая встреча с депутатами местного уровня начинается с вопроса о выезде женщин-депутатов за границу. Но депутаты ВР могут только доносить свою точку зрения в общении с представителями правительства и Офисом Президента, уточнила Шуляк:

"Если вы думаете, что я глава партии и имею палочку, которой коснулась и состоялась магия, изменились постановления правительства и принялись соответствующие законы, то скажу честно — это не так. Я борюсь со многими вещами. Например, подавала очень много правок в мобилизационный законопроект , чтобы была соответствующая норма по немобилизации депутатов местных советов. Ведь есть такие советы, в которых будут призваны депутаты, не смогут работать".

Глава партии также отметила, что вопросы проблем с выездом затрагивают и ее лично. За границу Шуляк, по ее словам, выезжает только в целях рабочей командировки.

"Моя дочь, которой за 18 лет, учится на магистратуре за границей, и я не была у нее ни разу за 2,5 года. Я могу уехать только в командировку. Не знаю, как она там искала себе жилье и решала другие бытовые вещи… Нравится ли мне это? Конечно, нет, но я принимаю эти условия, которые на сегодня действуют", — подытожила Шуляк.

Напомним, юрист Надежда Шуляк рассказала, как в условиях военного положения мужчинам возвращаться в Украину и дала пошаговую инструкцию по прохождению границы.