У ВР мають намір запровадити базову військову службу для всіх українців

Військові Збройних сил України. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Народний депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв заявив, що в Верховній Раді розглядають запровадження базової військової служби для всіх українців до 25 років. Таким чином хочуть замінити нинішню строкову службу.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.

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"Зараз строкова служба в армії триває від 12 до 18 місяців, залежно від того, є в людини вища освіта чи ні. Ми пропонуємо замінити її на тримісячний вишкіл — це базовий курс, а також два місяці фахової підготовки. Також ми пропонуємо, щоб людина, якій виповнилося 18 років, сама обрала час, коли вона готова пройти такий вишкіл з 18 до 25 років. Тобто людина сама вирішуватиме, що умовно наступного року чи через два роки вона готова пройти таке навчання", — розповів нардеп.

Він вважає, що такий підхід дозволить належним чином розпланувати навантаження на тренувальні майданчики та навчальні центри.

"Головна ідея базової військової служби полягає в тому, що з таким сусідом, як Російська Федерація, всі наші громадяни повинні мати базову військову підготовку. Загалом це одна з тих ланок, яка повинна починатися ще у школі й закінчуватися військовою кафедрою у вишах", — додав Чернєв.

Нагадаємо, що Єгор Чернєв також прокоментував мобілізацію народних депутатів. За його словами, це можливо, якщо з'явиться людина, яка візьме на себе функціонал ухвалення законів.

Також ми повідомляли, що в статті юриста Володимира Романчука "Роки придатності: як молодь 18–25 років може бути мобілізована" йдеться про те, що базова військова підготовка в майбутньому може вплинути на граничний мобілізаційний вік.