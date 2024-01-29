У ВР мають намір запровадити базову військову службу для всіх українців
Народний депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв заявив, що в Верховній Раді розглядають запровадження базової військової служби для всіх українців до 25 років. Таким чином хочуть замінити нинішню строкову службу.
Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.
Базова військова служба — що відомо
"Зараз строкова служба в армії триває від 12 до 18 місяців, залежно від того, є в людини вища освіта чи ні. Ми пропонуємо замінити її на тримісячний вишкіл — це базовий курс, а також два місяці фахової підготовки. Також ми пропонуємо, щоб людина, якій виповнилося 18 років, сама обрала час, коли вона готова пройти такий вишкіл з 18 до 25 років. Тобто людина сама вирішуватиме, що умовно наступного року чи через два роки вона готова пройти таке навчання", — розповів нардеп.
Він вважає, що такий підхід дозволить належним чином розпланувати навантаження на тренувальні майданчики та навчальні центри.
"Головна ідея базової військової служби полягає в тому, що з таким сусідом, як Російська Федерація, всі наші громадяни повинні мати базову військову підготовку. Загалом це одна з тих ланок, яка повинна починатися ще у школі й закінчуватися військовою кафедрою у вишах", — додав Чернєв.
Нагадаємо, що Єгор Чернєв також прокоментував мобілізацію народних депутатів. За його словами, це можливо, якщо з'явиться людина, яка візьме на себе функціонал ухвалення законів.
Також ми повідомляли, що в статті юриста Володимира Романчука "Роки придатності: як молодь 18–25 років може бути мобілізована" йдеться про те, що базова військова підготовка в майбутньому може вплинути на граничний мобілізаційний вік.
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