В ВР намерены ввести базовую военную службу для всех украинцев

Военные Вооруженных Сил Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Народный депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что в Верховной Раде рассматривают введение базовой военной службы для всех украинцев до 25 лет. Таким образом, хотят заменить нынешнюю срочную службу.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

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Базовая военная служба — что известно

"Сейчас срочная служба в армии длится от 12 до 18 месяцев, в зависимости от того, есть у человека высшее образование или нет. Мы предлагаем заменить его трехмесячной подготовкой — это базовый курс, а также два месяца профессиональной подготовки. Также мы предлагаем, чтобы человек, которому исполнилось 18 лет, сам выбрала время, когда он готов пройти такую подготовку с 18 до 25 лет. То есть человек сам будет решать, что условно в следующем году или через два года он готов пройти такое обучение", — рассказал нардеп.

Он считает, что такой подход позволит надлежащим образом планировать нагрузку на тренировочные площадки и учебные центры.

"Главная идея базовой военной службы состоит в том, что с таким соседом, как Российская Федерация, все наши граждане должны иметь базовую военную подготовку. В общем, это одно из тех звеньев, которое должно начинаться еще в школе и заканчиваться военной кафедрой в вузах", — добавил Чернев.

Напомним, что Егор Чернев также прокомментировал мобилизацию народных депутатов. По его словам, это возможно, если появится человек, который возьмет на себя функционал принятия законов.

Также мы сообщали, что в статье юриста Владимира Романчука "Годы годности: как молодежь 18-25 лет может быть мобилизована" говорится, что базовая военная подготовка в будущем может повлиять на предельный мобилизационный возраст.