Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow В ВР намерены ввести базовую военную службу для всех украинцев arrow

В ВР намерены ввести базовую военную службу для всех украинцев

29 января 2024 02:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В ВР намерены ввести базовую военную службу для всех украинцев
Военные Вооруженных Сил Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Народный депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что в Верховной Раде рассматривают введение базовой военной службы для всех украинцев до 25 лет. Таким образом, хотят заменить нынешнюю срочную службу.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Читайте также:

Базовая военная служба — что известно

"Сейчас срочная служба в армии длится от 12 до 18 месяцев, в зависимости от того, есть у человека высшее образование или нет. Мы предлагаем заменить его трехмесячной подготовкой — это базовый курс, а также два месяца профессиональной подготовки. Также мы предлагаем, чтобы человек, которому исполнилось 18 лет, сам выбрала время, когда он готов пройти такую подготовку с 18 до 25 лет. То есть человек сам будет решать, что условно в следующем году или через два года он готов пройти такое обучение", — рассказал нардеп.

Он считает, что такой подход позволит надлежащим образом планировать нагрузку на тренировочные площадки и учебные центры.

"Главная идея базовой военной службы состоит в том, что с таким соседом, как Российская Федерация, все наши граждане должны иметь базовую военную подготовку. В общем, это одно из тех звеньев, которое должно начинаться еще в школе и заканчиваться военной кафедрой в вузах", — добавил Чернев.

Напомним, что Егор Чернев также прокомментировал мобилизацию народных депутатов. По его словам, это возможно, если появится человек, который возьмет на себя функционал принятия законов.

Также мы сообщали, что в статье юриста Владимира Романчука "Годы годности: как молодежь 18-25 лет может быть мобилизована" говорится, что базовая военная подготовка в будущем может повлиять на предельный мобилизационный возраст.

Верховная Рада
украинцы
Украина
народные депутаты
люди
война в Украине
военная подготовка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме