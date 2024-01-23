У Владивостоці пролунали потужні вибухи — сотні будинків росіян без світла
У російському Владивостоці сьогодні 23 січня пролунали вибухи. Внаслідок цього спалахнули пожежі на двох електропідстанціях міста.
Про це повідомляють росЗМІ.
У Владивостоці прогриміли вибухи
Як зазначають містяни, внаслідок вибухів у місті спалахнули електропідстанції на вулиці Новожилова та Тихій бухті.
Без світла залишилося чимало містян. Наразі відомо, що електропостачання відсутнє у мешканців 475 багатоквартирних будинків, в яких проживає понад 99 тисяч людей, а також у 125 приватних будинків.
За інформацією "Далекосхідної розподільної мережевої компанії", близько 19:00 (11:00 за Києвом) вийшли з ладу два трансформатори на підстанції Заміська в районі вулиці Борисенка. Зафіксовано загоряння в закритому розподільному пристрої.
Через вибух у місті прорвало трубу з гарячою водою. Інцидент стався на вулиці Сільській, 12. Зауважимо, що наразі температура повітря у місті становить -14°С.
Нагадаємо, що раніше у російській Самарі спалахнула пожежа на ринку. Площа пожежі становила вже понад 1 000 м. кв.
Також перед цим пролунало два гучних вибухи в Тулі. Безпілотники атакували завод "Щеглівський вал", який виробляє мобільні системи ППО "Панцир".
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