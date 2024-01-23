Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Во Владивостоке раздались мощные взрывы — сотни домов россиян без света arrow

Во Владивостоке раздались мощные взрывы — сотни домов россиян без света

23 января 2024 16:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Во Владивостоке раздались мощные взрывы — сотни домов россиян без света
Пожар на подстанции во Владивостоке. Фото: Telegram
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В российском Владивостоке сегодня 23 января прогремели взрывы. В результате вспыхнули пожары на двух электроподстанциях города.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Во Владивостоке прогремели взрывы

Как отмечают горожане, в результате взрывов в городе вспыхнули электроподстанции на улице Новожилова и Тихой бухте.

Без света осталось немало горожан. Пока известно, что электроснабжение отсутствует у жителей 475 многоквартирных домов, в которых проживает более 99 тысяч человек, а также у 125 частных домов.

По информации "Дальневосточной распределительной сетевой компании", около 19:00 (11:00 по Киеву) вышли из строя два трансформатора на подстанции Загородная в районе улицы Борисенко. Зафиксировано возгорание в закрытом распределительном устройстве.

Из-за взрыва в городе прорвало трубу с горячей водой. Инцидент произошел на улице Сельской, 12. Заметим, что температура воздуха в городе составляет -14°С.

Напомним, что ранее в Самаре вспыхнул пожар на рынке. Площадь пожара составила уже более 1000 кв.км.

Также перед этим раздались два громких взрыва в Туле. Беспилотники атаковали завод "Щегловский вал", который выпускает мобильные системы ПВО "Панцирь".

взрыв
электроэнергия
россияне
Россия
свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме