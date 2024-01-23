Во Владивостоке раздались мощные взрывы — сотни домов россиян без света

Пожар на подстанции во Владивостоке. Фото: Telegram

В российском Владивостоке сегодня 23 января прогремели взрывы. В результате вспыхнули пожары на двух электроподстанциях города.

Об этом сообщают росСМИ.

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Как отмечают горожане, в результате взрывов в городе вспыхнули электроподстанции на улице Новожилова и Тихой бухте.

Без света осталось немало горожан. Пока известно, что электроснабжение отсутствует у жителей 475 многоквартирных домов, в которых проживает более 99 тысяч человек, а также у 125 частных домов.

По информации "Дальневосточной распределительной сетевой компании", около 19:00 (11:00 по Киеву) вышли из строя два трансформатора на подстанции Загородная в районе улицы Борисенко. Зафиксировано возгорание в закрытом распределительном устройстве.

Из-за взрыва в городе прорвало трубу с горячей водой. Инцидент произошел на улице Сельской, 12. Заметим, что температура воздуха в городе составляет -14°С.

Напомним, что ранее в Самаре вспыхнул пожар на рынке. Площадь пожара составила уже более 1000 кв.км.

Также перед этим раздались два громких взрыва в Туле. Беспилотники атаковали завод "Щегловский вал", который выпускает мобильные системы ПВО "Панцирь".