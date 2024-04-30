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У Вінницькій області злочинна група зливала з локомотивів Укрзалізниці пальне

30 квітня 2024 17:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Вінницькій області злочинна група зливала з локомотивів Укрзалізниці пальне
Правоохоронець та затримані фігуранти. Фото: t.me/UA_National_Police
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Вінницькій області судитимуть 11 членів злочинної групи, які зливали з локомотивів "Укрзалізниці" пальне. Сума збитків становить півтора мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у вівторок, 30 квітня.

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Крадіжка пального з локомотивів "Укрзалізниці"

"Організував оборудку 32-річний вінничанин — син чергового одного з моторвагонних ДЕПО "Укрзалізниці". Використовуючи зв‘язки батька серед машиністів, він налагодив "схему" викрадення дизельного пального під час руху локомотивів та їхньої стоянки на станціях", — йдеться у повідомленні.

Крадіж пального з локомотивів "Укрзалізниці" — у Вінницькій області викрили злочинну групу
Правоохоронець та затриманий зловмисник. Фото: t.me/UA_National_Police

Правоохоронці встановили, що за один раз фігуранти зливали до трьох тонн дизельного пального, після чого відвозили його до місць тимчасового зберігання. Надалі зловмисники шукали охочих придбати крадене за готівку і продавали по 42 гривні за літр, тобто на 15% менше від ринкової вартості.

Крадіж пального з локомотивів "Укрзалізниці" — у Вінницькій області викрили злочинну групу
Дизельне пальне, яке знайшли у фігурантів. Фото: t.me/UA_National_Police

Правопорушники вносили в офіційні документи недостовірні дані щодо використаного пального і втручались в роботу двигуна, що дозволяло економити розхід пального. 

Крадіж пального з локомотивів "Укрзалізниці" — у Вінницькій області викрили злочинну групу
Локомотив "Укрзалізниці". Фото: t.me/UA_National_Police

У поліції додали, що сума збитків, завдана "Укрзалізниці", становить півтора мільйона гривень.

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Допис Національної поліції України. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві судитимуть колишнього посадовця офсетної фабрики. Його підозрюють у розтраті близько 900 тисяч гривень підприємства. 

Також колишній ректор Таврійського Національного університету у Києві підозрюється у розтраті понад 840 тисяч державних коштів. Йому загрожує 12 років позбавлення волі. 

Укрзалізниця
крадіжка
поліція
гроші
паливо
Вінницька область

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