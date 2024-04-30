У Вінницькій області злочинна група зливала з локомотивів Укрзалізниці пальне

Правоохоронець та затримані фігуранти. Фото: t.me/UA_National_Police

У Вінницькій області судитимуть 11 членів злочинної групи, які зливали з локомотивів "Укрзалізниці" пальне. Сума збитків становить півтора мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у вівторок, 30 квітня.

Читайте також:

Крадіжка пального з локомотивів "Укрзалізниці"

"Організував оборудку 32-річний вінничанин — син чергового одного з моторвагонних ДЕПО "Укрзалізниці". Використовуючи зв‘язки батька серед машиністів, він налагодив "схему" викрадення дизельного пального під час руху локомотивів та їхньої стоянки на станціях", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронець та затриманий зловмисник. Фото: t.me/UA_National_Police

Правоохоронці встановили, що за один раз фігуранти зливали до трьох тонн дизельного пального, після чого відвозили його до місць тимчасового зберігання. Надалі зловмисники шукали охочих придбати крадене за готівку і продавали по 42 гривні за літр, тобто на 15% менше від ринкової вартості.

Дизельне пальне, яке знайшли у фігурантів. Фото: t.me/UA_National_Police

Правопорушники вносили в офіційні документи недостовірні дані щодо використаного пального і втручались в роботу двигуна, що дозволяло економити розхід пального.

Локомотив "Укрзалізниці". Фото: t.me/UA_National_Police

У поліції додали, що сума збитків, завдана "Укрзалізниці", становить півтора мільйона гривень.

Допис Національної поліції України. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві судитимуть колишнього посадовця офсетної фабрики. Його підозрюють у розтраті близько 900 тисяч гривень підприємства.

Також колишній ректор Таврійського Національного університету у Києві підозрюється у розтраті понад 840 тисяч державних коштів. Йому загрожує 12 років позбавлення волі.