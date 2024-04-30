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В Винницкой области преступная группа сливала из локомотивов Укрзализныци топливо

30 апреля 2024 17:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Винницкой области преступная группа сливала из локомотивов Укрзализныци топливо
Правоохранитель и задержанные фигуранты. Фото: t.me/UA_National_Police
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Винницкой области будут судить 11 членов преступной группы, которые сливали из локомотивов Укрзализныци топливо. Сумма ущерба составляет полтора миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины во вторник, 30 апреля.

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Кража топлива из локомотивов Укрзализныци

"Организовал сделку 32-летний винничанин — сын дежурного одного из моторвагонных ДЕПО Укрзализныци. Используя связи отца среди машинистов, он наладил "схему" похищения дизельного топлива во время движения локомотивов и их стоянки на станциях", — говорится в сообщении.

Кража топлива из локомотивов "Укрзализныци" — в Винницкой области разоблачили преступную группу
Правоохранитель и задержанный злоумышленник. Фото: t.me/UA_National_Police

Правоохранители установили, что за один раз фигуранты сливали до трех тонн дизельного топлива, после чего отвозили его в места временного хранения. В дальнейшем злоумышленники искали желающих приобрести краденое за наличные и продавали по 42 гривны за литр, то есть на 15% меньше рыночной стоимости.

Кража топлива из локомотивов "Укрзализныци" — в Винницкой области разоблачили преступную группу
Дизельное топливо, найденное у фигурантов. Фото: t.me/UA_National_Police

Правонарушители вносили в официальные документы недостоверные данные по использованному топливу и вмешивались в работу двигателя, что позволяло экономить расход топлива.

Кража топлива из локомотивов "Укрзализныци" — в Винницкой области разоблачили преступную группу
Локомотив Укрзализныци. Фото: t.me/UA_National_Police

В полиции добавили, что сумма ущерба, нанесенная Укрзализныце, составляет полтора миллиона гривен.

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Пост Национальной полиции Украины. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве будут судить бывшего чиновника офсетной фабрики. Его подозревают в растрате около 900 тысяч гривен предприятия.

Также бывший ректор Таврического Национального университета в Киеве подозревается в растрате более 840 тысяч государственных средств. Ему грозит 12 лет лишения свободы.

Укрзализныця
кража
полиция
деньги
топливо
Винницкая область

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