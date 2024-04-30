В Винницкой области преступная группа сливала из локомотивов Укрзализныци топливо
В Винницкой области будут судить 11 членов преступной группы, которые сливали из локомотивов Укрзализныци топливо. Сумма ущерба составляет полтора миллиона гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины во вторник, 30 апреля.
Кража топлива из локомотивов Укрзализныци
"Организовал сделку 32-летний винничанин — сын дежурного одного из моторвагонных ДЕПО Укрзализныци. Используя связи отца среди машинистов, он наладил "схему" похищения дизельного топлива во время движения локомотивов и их стоянки на станциях", — говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что за один раз фигуранты сливали до трех тонн дизельного топлива, после чего отвозили его в места временного хранения. В дальнейшем злоумышленники искали желающих приобрести краденое за наличные и продавали по 42 гривны за литр, то есть на 15% меньше рыночной стоимости.
Правонарушители вносили в официальные документы недостоверные данные по использованному топливу и вмешивались в работу двигателя, что позволяло экономить расход топлива.
В полиции добавили, что сумма ущерба, нанесенная Укрзализныце, составляет полтора миллиона гривен.
Напомним, в Киеве будут судить бывшего чиновника офсетной фабрики. Его подозревают в растрате около 900 тысяч гривен предприятия.
Также бывший ректор Таврического Национального университета в Киеве подозревается в растрате более 840 тысяч государственных средств. Ему грозит 12 лет лишения свободы.
Читайте Новини.LIVE!