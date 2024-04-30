В Винницкой области преступная группа сливала из локомотивов Укрзализныци топливо

Правоохранитель и задержанные фигуранты. Фото: t.me/UA_National_Police

В Винницкой области будут судить 11 членов преступной группы, которые сливали из локомотивов Укрзализныци топливо. Сумма ущерба составляет полтора миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины во вторник, 30 апреля.

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Кража топлива из локомотивов Укрзализныци

"Организовал сделку 32-летний винничанин — сын дежурного одного из моторвагонных ДЕПО Укрзализныци. Используя связи отца среди машинистов, он наладил "схему" похищения дизельного топлива во время движения локомотивов и их стоянки на станциях", — говорится в сообщении.

Правоохранитель и задержанный злоумышленник. Фото: t.me/UA_National_Police

Правоохранители установили, что за один раз фигуранты сливали до трех тонн дизельного топлива, после чего отвозили его в места временного хранения. В дальнейшем злоумышленники искали желающих приобрести краденое за наличные и продавали по 42 гривны за литр, то есть на 15% меньше рыночной стоимости.

Дизельное топливо, найденное у фигурантов. Фото: t.me/UA_National_Police

Правонарушители вносили в официальные документы недостоверные данные по использованному топливу и вмешивались в работу двигателя, что позволяло экономить расход топлива.

Локомотив Укрзализныци. Фото: t.me/UA_National_Police

В полиции добавили, что сумма ущерба, нанесенная Укрзализныце, составляет полтора миллиона гривен.

Пост Национальной полиции Украины. Фото: скриншот

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