У Вінницькій області браконьєр заплатить майже 985 тис. грн за вилов риби

Чоловік ловить рибу. Фото: Pexels

У Вінницькій області чоловік виловив 565 різних видів риби у нерестовий період. Суд визнав його винним та зобов'язав сплатити 984 606 грн.

Про це повідомила державна екологічна інспекція у Вінницькій області у вівторок, 19 березня.

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Незаконний вилов риби

Немирівський районний суд завершив розгляд цивільної справи за позовом державної екологічної інспекції у Вінницькій області про відшкодування шкоди, завданої державі, внаслідок порушення природоохоронного законодавства.

У 2022 році під час перевірки виконання природоохоронного законодавства на території Тульчинського району спеціалісти інспекції зафіксували незаконний вилов риби у період нересту на Ладижинському водосховищі річки Південний Буг.

На місці правопорушення було вилучено два знаряддя для лову, а також 565 штук риби різних видів. Загальна сума збитків становила 984 606 гривень.

Допис державної екологічної інспекції у Вінницькій області. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка, який придбав та перевозив більше сотні різних видів риби, серед якої були також особини з Червоної книги України. Своїми діями він завдав державі близько 700 тисяч гривень збитків.

Також на Одещині правоохоронці затримали браконьєра з уловом на суму понад 400 тисяч гривень. Незаконним промислом чоловік займався на озері Ялпуг.