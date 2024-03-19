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В Винницкой области браконьер заплатит почти 985 тыс. грн за вылов рыбы

19 марта 2024 13:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Винницкой области браконьер заплатит почти 985 тыс. грн за вылов рыбы
Мужчина ловит рыбу. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Винницкой области мужчина выловил 565 разных видов рыбы в нерестовый период. Суд признал его виновным и обязал уплатить 984 606 грн.

Об этом сообщила государственная экологическая инспекция в Винницкой области во вторник, 19 марта.

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Незаконный лов рыбы

Немировский районный суд завершил рассмотрение гражданского дела по иску государственной экологической инспекции в Винницкой области о возмещении ущерба, причиненного государству, в результате нарушения природоохранного законодательства.

В 2022 году во время проверки выполнения природоохранного законодательства на территории Тульчинского района специалисты инспекции зафиксировали незаконный лов рыбы в период нереста на Ладыжинском водохранилище реки Южный Буг.

На месте правонарушения были изъяты два орудия для ловли, а также 565 штук рыбы разных видов. Общая сумма ущерба составила 984 606 гривен.

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Пост государственной экологической инспекции в Винницкой области. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области задержан мужчина, который приобрел и перевозил более сотни различных видов рыбы, среди которой были также особи из Красной книги Украины. Своими действиями он нанес государству около 700 тысяч гривен ущерба.

Также в Одесской области правоохранители задержали браконьера с уловом на сумму более 400 тысяч гривен. Незаконным промыслом мужчина занимался на озере Ялпуг.

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