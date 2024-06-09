В Луцьку пролунав вибух — що відомо

Автомобіль швидкої допомоги на місці інциденту. Фото: скриншот

У Луцьку, в одному з відділень "Нової пошти", у неділю, 9 червня, пролунав вибух. За попередньою інформацією, у приміщенні чоловік підірвав гранату.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Як стало відомо, вибух спричинили імітаційні гранати-хлопавки, які чоловік замовив через інтернет.

Отримавши посилку, він вирішив оглянути їх на місці. Не дотримуючись правил поводження піротехнікою, містянин випадково висмикнув чеку з гранати, внаслідок чого вибух настав моментально.

Потерпілому надали медичну допомогу, його здоров’ю нічого не загрожує. Персонал пошти не постраждав.

Нагадаємо, раніше "Нова пошта" відкрила відділення у Великій Британії, ставши 13 країною Європи, яка дозволила працювати українському бізнесу.

Також в цьому році поштовий оператор відкрив поштове відділення в іспанській Барселоні.