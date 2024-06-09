Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У відділенні Нової пошти в Луцьку пролунав вибух — що відомо arrow

У відділенні Нової пошти в Луцьку пролунав вибух — що відомо

9 червня 2024 13:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Луцьку пролунав вибух — що відомо
Автомобіль швидкої допомоги на місці інциденту. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Луцьку, в одному з відділень "Нової пошти", у неділю, 9 червня, пролунав вибух. За попередньою інформацією, у приміщенні чоловік підірвав гранату.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Читайте також:

В луцькому відділенні "Нової пошти" вибухнула граната

Як стало відомо, вибух спричинили імітаційні гранати-хлопавки, які чоловік замовив через інтернет.

Отримавши посилку, він вирішив оглянути їх на місці. Не дотримуючись правил поводження піротехнікою, містянин випадково висмикнув чеку з гранати, внаслідок чого вибух настав моментально.

Потерпілому надали медичну допомогу, його здоров’ю нічого не загрожує. Персонал пошти не постраждав. 

Нагадаємо, раніше "Нова пошта" відкрила відділення у Великій Британії, ставши 13 країною Європи, яка дозволила працювати українському бізнесу.

Також в цьому році поштовий оператор відкрив поштове відділення в іспанській Барселоні. 

Луцьк
вибух
Україна
Нова пошта
травма
граната

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку