У відділенні Нової пошти в Луцьку пролунав вибух — що відомо
У Луцьку, в одному з відділень "Нової пошти", у неділю, 9 червня, пролунав вибух. За попередньою інформацією, у приміщенні чоловік підірвав гранату.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
В луцькому відділенні "Нової пошти" вибухнула граната
Як стало відомо, вибух спричинили імітаційні гранати-хлопавки, які чоловік замовив через інтернет.
Отримавши посилку, він вирішив оглянути їх на місці. Не дотримуючись правил поводження піротехнікою, містянин випадково висмикнув чеку з гранати, внаслідок чого вибух настав моментально.
Потерпілому надали медичну допомогу, його здоров’ю нічого не загрожує. Персонал пошти не постраждав.
Нагадаємо, раніше "Нова пошта" відкрила відділення у Великій Британії, ставши 13 країною Європи, яка дозволила працювати українському бізнесу.
Також в цьому році поштовий оператор відкрив поштове відділення в іспанській Барселоні.
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