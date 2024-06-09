В Луцке раздался взрыв — что известно

Автомобиль скорой помощи на месте инцидента. Фото: скриншот

В Луцке , в одном из отделений "Новой почты", в воскресенье, 9 июня, раздался взрыв. По предварительной информации, в помещении мужчина взорвал гранату.

Об этом сообщают местные СМИ .

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Как стало известно, взрыв вызвали имитационные гранаты-хлопушки, которые мужчина заказал через интернет.

Получив посылку, он решил осмотреть их на месте. Не соблюдая правил поведения пиротехникой, горожан случайно выдернул чеку из гранаты, в результате чего взрыв настал моментально.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь, его здоровью ничего не угрожает. Персонал почты не пострадал.

Напомним, ранее "Новая почта" открыла отделение в Великобритании, став 13 страной Европы, которая позволила работать украинскому бизнесу.

Также в текущем году почтовый оператор открыл почтовое отделение в испанской Барселоне.