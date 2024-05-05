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У Вашингтоні чоловік в’їхав на авто в огорожу Білого дому та загинув

5 травня 2024 19:38
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Вашингтоні чоловік в’їхав на авто в огорожу Білого дому та загинув
Фото з місця трагедії. Фото: 7News
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Увечері 4 травня чоловік в'їхав на автомобілі в огорожу Білого дому. Він помер від отриманих травм. 

Про це повідомила Секретна служба США у Twitter (X) в неділю, 5 травня.

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Подробиці події

За даними служби, близько 22:30 за місцевим часом водій автомобіля на високій швидкості врізався у зовнішню огорожу Білого дому.

"Були вжиті заходи безпеки, поки службовці забрали автомобіль і намагалися надати допомогу водієві, якого було оголошено загиблим", — додали у Секретній службі, зазначивши, що інцидент не становить загрози для Білого дому.

У Вашингтоні чоловік в’їхав на авто в огорожу Білого дому та загинув - фото 1
Фото з місця трагедії. Фото: 7News

Поліція округу Колумбія підтвердила смерть водія та розпочала попереднє розслідування щодо цього ДТП. Особа загиблого, а також ймовірні мотиви його дій, наразі не встановлені.

У Вашингтоні чоловік в’їхав на авто в огорожу Білого дому та загинув - фото 2
Фото з місця трагедії. Фото: 7News

Правоохоронці також уточнили, що інцидент трапився біля південно-східного кута комплексу Білого дому, де знаходиться Міністерство фінансів.

Зазначимо, що останніми роками в Білому домі сталася низка резонансних інцидентів з незаконним проникненням, що спонукало до будівництва вищого та міцнішого металевого паркану навколо культового особняка у 2020 році.

Нагадаємо раніше у Києві затримали 19-річного водія "BMW", який в Печерському районі на пішохідному переході збив жінку. Йому повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху.

Також ми розповідали, що  у Києві в Солом'янському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Вантажівка DAF перевернулася на тротуар.

ДТП
США
смерть
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водії

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