У Вашингтоні чоловік в’їхав на авто в огорожу Білого дому та загинув

Фото з місця трагедії. Фото: 7News

Увечері 4 травня чоловік в'їхав на автомобілі в огорожу Білого дому. Він помер від отриманих травм.

Про це повідомила Секретна служба США у Twitter (X) в неділю, 5 травня.

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Подробиці події

За даними служби, близько 22:30 за місцевим часом водій автомобіля на високій швидкості врізався у зовнішню огорожу Білого дому.

"Були вжиті заходи безпеки, поки службовці забрали автомобіль і намагалися надати допомогу водієві, якого було оголошено загиблим", — додали у Секретній службі, зазначивши, що інцидент не становить загрози для Білого дому.

Фото з місця трагедії. Фото: 7News

Поліція округу Колумбія підтвердила смерть водія та розпочала попереднє розслідування щодо цього ДТП. Особа загиблого, а також ймовірні мотиви його дій, наразі не встановлені.

Фото з місця трагедії. Фото: 7News

Правоохоронці також уточнили, що інцидент трапився біля південно-східного кута комплексу Білого дому, де знаходиться Міністерство фінансів.

Зазначимо, що останніми роками в Білому домі сталася низка резонансних інцидентів з незаконним проникненням, що спонукало до будівництва вищого та міцнішого металевого паркану навколо культового особняка у 2020 році.

Нагадаємо раніше у Києві затримали 19-річного водія "BMW", який в Печерському районі на пішохідному переході збив жінку. Йому повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху.

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