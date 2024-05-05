В Вашингтоне мужчина въехал на авто в ограждение Белого дома и погиб

Фото с места трагедии. Фото: 7News

Вечером 4 мая мужчина въехал на автомобиле в ограждение Белого дома. Он скончался от полученных травм.

Об этом сообщила Секретная служба США в Twitter (X) в воскресенье, 5 мая.

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Подробности происшествия

По данным службы, около 22:30 по местному времени водитель автомобиля на высокой скорости врезался во внешнее ограждение Белого дома.

"Были приняты меры безопасности, пока служащие забрали автомобиль и пытались оказать помощь водителю, объявленному погибшим", — добавили в Секретной службе, отметив, что инцидент не представляет угрозы для Белого дома.

Фото с места трагедии. Фото: 7News

Полиция округа Колумбия подтвердила смерть водителя и начала предварительное расследование этого ДТП. Личность погибшего, а также вероятные мотивы его действий пока не установлены.

Фото с места трагедии. Фото: 7News

Правоохранители также уточнили, что инцидент произошел у юго-восточного угла комплекса Белого дома, где находится Министерство финансов.

Отметим, что в последние годы в Белом доме произошел ряд резонансных инцидентов с незаконным проникновением, что побудило к строительству более высокого и более прочного металлического забора вокруг культового особняка в 2020 году.

Напомним ранее в Киеве задержали 19-летнего водителя BMW, который в Печерском районе на пешеходном переходе сбил женщину. Ему сообщено о подозрении в нарушении ПДД.

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