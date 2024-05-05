В Вашингтоне мужчина въехал на авто в ограждение Белого дома и погиб
Вечером 4 мая мужчина въехал на автомобиле в ограждение Белого дома. Он скончался от полученных травм.
Об этом сообщила Секретная служба США в Twitter (X) в воскресенье, 5 мая.
Подробности происшествия
По данным службы, около 22:30 по местному времени водитель автомобиля на высокой скорости врезался во внешнее ограждение Белого дома.
"Были приняты меры безопасности, пока служащие забрали автомобиль и пытались оказать помощь водителю, объявленному погибшим", — добавили в Секретной службе, отметив, что инцидент не представляет угрозы для Белого дома.
Полиция округа Колумбия подтвердила смерть водителя и начала предварительное расследование этого ДТП. Личность погибшего, а также вероятные мотивы его действий пока не установлены.
Правоохранители также уточнили, что инцидент произошел у юго-восточного угла комплекса Белого дома, где находится Министерство финансов.
Отметим, что в последние годы в Белом доме произошел ряд резонансных инцидентов с незаконным проникновением, что побудило к строительству более высокого и более прочного металлического забора вокруг культового особняка в 2020 году.
Напомним ранее в Киеве задержали 19-летнего водителя BMW, который в Печерском районе на пешеходном переходе сбил женщину. Ему сообщено о подозрении в нарушении ПДД.
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