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У трьох областях України працював чорний ринок зброї — в СБУ розповіли про масштаби

26 червня 2024 19:51
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Торговців зброєю затримали в Україні — СБУ
Затримані торговці зброєю. Фото: СБУ
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У трьох областях України діяв чорний ринок зброї. Шістьох організаторів нелегального бізнесу було затримано правоохоронцями.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України у середу, 26 червня.

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У СБУ розповідають, що у Київській, Миколаївській та Львівській областях було затримано шістьох організаторів незаконних продажів.

Чоловіки знаходили бойові засоби ураження у звільнених від російських окупантів територіях України і потім намагалися продати криміналітету.

"Серед вилученого у фігурантів – російські гранатомети, автомати Калашникова та понад 20 тис. боєприпасів до них", — йдеться у повідомленні.

Зброя СБУ
Зброя, яку збиралися продати. Фото: СБУ

Львівщина

У Львівській області двоє керівників місцевого благодійного фонду підпільно торгували зброєю.

"Один із них під виглядом "волонтерських поїздок" обʼїжджав місця колишніх боїв, де збирав засоби ураження", — розповідають у спецслужбі.

Трофеї чоловік передавав спільнику. Той їх зберігав їх на горищі власного будинку.

Згодом чоловіки вирішили продати зброю місцевому криміналітету. За автомати АК-74 та АКС-74 вони просили 500 доларів за одиницю.

Під час обшуків було вилучено:

  • гранатомет РПГ-26;
  • 6 автоматів АК-74 та АКС-74;
  • протипіхотну міну МОН-50;
  • гранати РГД-5 та Ф-1;
  • десятки тисяч патронів до стрілецької зброї.
Зброя СБУ
Працівник спецслужби оглядає зброю. Фото: СБУ

Київщина

У Київській області чоловік хотів продати бойовий арсенал. До нього входило понад 20 осколкових гранат та ручних протитанкових гранатометів.

Під час обшуків у гаражі затриманого також знайшли автомат Калашникова та понад 1,5 тис. набоїв різного калібру.

"Озброєння він збирав у місцевих населених пунктах, які були під окупацією на початку повномасштабного вторгнення рф", — зазначили у Службі безпеки.

Зброя СБУ
Озброєння передадуть на потреби ЗСУ. Фото: СБУ

Миколаївщина

У Миколаївській області було затримали трьох нелегальних продавців зброї. Вони також знаходили її на місцях колишніх боїв. Зброю зберігали у лісосмузі. У схованці було виявлено бойові гранати та партію набоїв.

"Наразі за всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності", — додали у СБУ

Там наголосили, що все вилучене озброєння та боєприпаси буде передано на потреби ЗСУ.

Раніше ми писали, що житель Ізмаїла займався незаконними оборудками з бойовими припасами. Молодика затримали одразу після того, як він продав дві гранати за п'ять тисяч гривень.

А на Одещині поліцейські затримали чоловіка, який був у стані сп'яніння та погрожував перехожим зброєю. Окрім цього, він пропонував місцевим придбати наркотики. 

 

СБУ
зброя
торгівля
Львівська область
Київська область
Миколаївська область
злочин

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